Na Medvedjeku poklon osamosvojitvi, ni pa šlo brez rdeče zvezde

Piše: S. K. (Nova24tv)

Čeprav letos praznujemo 35-letnico samostojnosti Slovenije, smo še vedno priča prizorom, ko se na slovesnih prireditvah, kjer se obeležujejo dosežki slovenskih obrambnih sil med osamosvojitveno vojno, brez zavor pojavlja simbol agresorske vojske – rdeča zvezda. Nič drugače ni bilo v nedeljo na Medvedjeku, kjer je zbrane nagovorila predsednica republike Nataša Pirc Musar.

V nedeljo so na Medvedjeku pri Trebnjem slovesno odprli prenovljen spominski park, kjer je bilo opomnjeno na pomen učinkovitih oboroženih sil. Nataša Pirc Musar je po navedbah STA spomnila, da se je na tem mestu “odvil eden od najpomembnejših spopadov z agresorsko Jugoslovansko ljudsko armado (JLA), simbol požrtvovalnosti, odločenosti in poguma pri vzpostavljanju samostojne, suverene in neodvisne države”.

Predsednica je izpostavila, “da se moramo zavedati velike osebne odgovornosti in tveganj vseh posameznikov, ki so sodelovali v tamkajšnjih bojih ali pa nesebično podpirali obrambna prizadevanja v različnih drugih krajih po Sloveniji”, in dodala, da je prav, da se z “globoko hvaležnostjo, spoštovanjem in ponosom spominjamo dejanj pripadnikov Teritorialne obrambe, milice, zdravstvenega osebja, cestnih, gradbenih, komunalnih in železniških delavcev, pripadnikov civilne zaščite, šoferjev, radioamaterjev, gospodarskih družb, interesnih organizacij ter golorokih državljank in državljanov, ki so jugoslovanskim enotam na vsakem koraku izkazovali jasen odpor in nestrinjanje”.

Prisotnost rdeče zvezde zmotila marsikoga

Ker bi morala slovesnost na Medvedjeku, kjer je slovenskim obrambnim silam med osamosvojitveno vojno uspelo ustaviti oklepno kolono JLA, namenjeno v Ljubljano, predstavljati poklon slovenskim braniteljem, je bila prisotnost rdeče zvezde še toliko bolj moteča. Marsikoga je zmotilo, da predsednice ni zmotila prisotnost rdeče zvezde, potem ko je v govoru JLA pravilno označila za agresorsko vojsko.

Kaj si o takšnem postopanju mislijo ljudje, najbolje pričajo primeri komentarjev, ki so se pojavili na omrežju X:

“Nataša Pirc Musar, a lahko prosim vsaj malo spoštovanja do države Slovenije? Kdo je 21. 6. 2026 na spominsko proslavo na Medvedjek pripeljal leta 1991 sovražne komunistične organizacije ZZB z rdečo zvezdo, ki so bile proti osamosvojitvi Slovenije? YU armada JNA z rdečo zvezdo je tam ranila in pobila slovenske vojake, domačina in voznike. Nataša Pirc Musar FujFuj!”;

“Slovenija je najverjetneje edina država na svetu, ki svoje zmage praznuje z obeležji tistih, ki jih je v vojni premagala.”;

“Pa kje imate pamet. Šemljenje v obleke bivše agresorske vojske. Saj ste vsi za psihiatrični pregled. To je višek norčevanja iz žrtev te agresorske vojske. Odstop predsednice.”;

“Musarca si je na Medvedjek dala pripeljati ene pajace, ki tam mahajo s simboli države in sistema, ki nam je odrekal ustavno zapisano pravico do samoodločbe … in potem na nas poslal vojsko, ko smo si to pravico vzeli sami in se osamosvojili. Primitivnost te ženske nima dna.”;

“Očitno na Medvedjeku praznujejo pripadniki agresorske vojske, katerim govori njihova predsednica. Kdaj pa bomo tam praznovali mi, ki smo tega agresorja premagali tako močno, da so strahopetno pobegnili iz države?”;

“Pa kdaj bo konec tega komunističnega banditizma?”

Predsednica je pred prenovljeno obeležje položila venec in v imenu države vsem žrtvam osamosvojitvene vojne izrekla “globok in spoštljiv poklon, vsem svojcem pa iskreno sočutje in hvaležnost za moč, dostojanstvo in ohranjanje trajnega spomina”. Gre seveda za izraz spoštljivega postopanja, ki pritiče predsedniku republike, a žal prisotnost simbola vojske, ki je nasprotovala slovenski osamosvojitvi, vsemu skupaj daje grenak priokus. Izpade namreč, da se slavi rdečo zvezdo, kar pa je lahko le v posmeh žrtvam osamosvojitvene vojne in njihovim svojcem.

Ko se spominjamo dogodkov, ki so posvečeni najsvetlejšemu dogodku v zgodovini Slovenije, bi morali še posebej paziti, da se vsem, ki so leta 1991 branili državo, izrazi spoštovanje, saj ni tako samoumevno, da je dvomilijonski narod uspel priti do svoje lastne države. Letošnja osrednja državna proslava bo očitno le namenjena povezovanju in enotnosti. Predsednik Koordinacijskega odbora za državne proslave in prireditve Jelko Kacin je namreč za Domovino povedal, da bodo na slovesnost povabljene vse veteranske in domoljubne organizacije ne glede na njihovo ideološko usmeritev, ob pogoju, da nastopajo pod simboli Republike Slovenije.