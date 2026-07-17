Na koalicijskem vrhu tudi o katastrofalni zapuščini Golobove vlade

Piše: C. R.

Člani vlade, predsedniki koalicijskih strank in njihovi poslanci so se na Brdu pri Kranju zbrali na vrhu koalicije, kjer bodo pretresali normativni načrt dela vlade do konca leta.

V NSi in SLS so ob prihodu na vrh zapuščino vlade Roberta Goloba ocenili kot katastrofalno, predvsem stanje javnih financ in stanje na ministrstvih.