Na koalicijskem vrhu tudi o katastrofalni zapuščini Golobove vlade

Piše: C. R.
Člani vlade, predsedniki koalicijskih strank in njihovi poslanci so se na Brdu pri Kranju zbrali na vrhu koalicije, kjer bodo pretresali normativni načrt dela vlade do konca leta.
V NSi in SLS so ob prihodu na vrh zapuščino vlade Roberta Goloba ocenili kot katastrofalno, predvsem stanje javnih financ in stanje na ministrstvih.
Po besedah vodje poslanske skupine NSi, SLS in Fokus Janeza Žaklja so projekti slabo realizirani, v proračunu pa je 1,2 milijarde evrov minusa.
Tudi predsednica SLS Tina Bregant meni, da je pred vlado veliko izzivov, saj zapuščina Golobove vlade ni dobra.
Danes bodo določili tudi prioritete iz koalicijske pogodbe. Za NSi so zelo pomembne čakalne vrste v zdravstvu, dolgotrajna oskrba, boljši pogoji za podjetnike in kmete ter delujoči Skok, je naštel.
Več sledi …