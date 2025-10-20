Mazaška akcija v Železni Kapli in Pliberku: S črno barvo pomazali slovenske krajevne napise

Piše: C. R.

Prejšnji teden je na avstrijskem Koroškem prišlo do mazaške akcije, v kateri so neznanci poškodovali dvojezične krajevne table v občinah Železna Kapla, Pliberk in Koprivna. Na teh tablah so prebarvali slovenska imena krajev, medtem ko so nemški napisi ostali nedotaknjeni. To dejanje je sprožilo številne obsodbe tako v Sloveniji kot v Avstriji.

Politično motiviran vandalizem

Po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA obstaja sum, da je šlo za politično motivirano kaznivo dejanje. Koroški deželni urad za zaščito ustave in boj proti terorizmu ob podpori Uprave za državno varnost in obveščevalne dejavnosti (DSN) izvaja nadaljnje preiskave.

Narodni svet koroških Slovencev je mazaško dejanje ostro obsodil in opozoril na krajšanje pravic narodne skupnosti v Avstriji. Spomnili so, da so v Železni Kapli številni smerokazi še vedno napisani samo v nemškem jeziku. Predsednik Valentin Inzko je pozval k ustanovitvi preiskovalne komisije, ki bo identificirala storilce in preprečila nadaljnjo eskalacijo napetosti glede vprašanja dvojezičnosti.

“Ravno na svetovno misijonsko nedeljo so nekateri včerajšnji menili, da morajo v mazaški akciji odstraniti slovenske oznake za Železno Kaplo. Dovolj dolgo smo misijonarili, poučevali in opozarjali, da ima narodna skupnost že natanko 70 let, od državne pogodbe iz leta 1955, pravico do dvojezičnih sodišč, šol, uradnega jezika in krajevnih tablic. Zdi se pa, da nekatere še vedno motijo ustavno zagotovljene pravice narodne skupnosti, ki je že tako ali tako vse manjša,” so zapisali v NSKS izjavi za javnost. Notranji minister, ki namerava v teh dneh, po treh mesecih, objaviti rezultate komisije Peršman, bi moral čim prej ustanoviti novo preiskovalno komisijo, da bi čim prej identificirali storilce mazaške akcije. Kajti, kot pravi Inzko, »je nujno treba preprečiti eskalacijo situacije.« Ob tej priložnosti je treba spomniti, da so v Železni Kapli skoraj 15 let po za narodno skupnost bolečem kompromisu številni smerokazi še vedno napisani samo v nemškem jeziku, še opozarjajo v NSKS.

Reakcije oblasti – slovenske in avstrijske

Vlada Republike Slovenije je z ogorčenjem sprejela vest o mazaških akcijah na avstrijskem Koroškem. Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je poudarilo, da je takšno dejanje v nasprotju z načeli spoštovanja manjšinskih pravic in mednarodnih obveznosti Avstrije. Ob tem so opozorili, da je posameznik po 297. členu Kazenskega zakonika kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Avstrijski notranji minister Gerhard Karner je prav tako obsodil vandalizem in zagotovil, da takšna kazniva dejanja ne bodo tolerirana ter bodo dosledno preganjana.

Pomembnost dvojezičnosti

Dejanje mazaštva na dvojezičnih tablah ni zgolj napad na javno lastnino, temveč tudi na pravico slovenske narodne skupnosti do enakopravne uporabe svojega jezika v javnem življenju. Dvojezičnost je pomemben element ohranjanja kulturne dediščine in identitete manjšine. Zato je nujno, da se takšni incidenti obravnavajo resno in da se sprejmejo ukrepi za zaščito pravic manjšin. Odzivi na mazaško akcijo so pokazali enotno obsodbo takšnih dejanj in željo po ohranjanju mirnega in spoštljivega sobivanja različnih narodnih skupnosti na avstrijskem Koroškem.