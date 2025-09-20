Madžarska razglasila Antifo za teroristično organizacijo

Piše: C. Š. (Nova24tv)

Madžarska vlada je 19. septembra 2025 sprejela odločitev, da bo levičarsko gibanje Antifa razglasila za teroristično organizacijo. Ta poteza sledi podobni pobudi ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je leta 2020 prvič napovedal namero, da bo Antifo označil za domačo teroristično skupino v ZDA, čeprav tega ni nikoli izvedel zaradi pravnih omejitev.

Madžarski premier Viktor Orbán, ki je znan po tesni povezanosti s Trumpom, je odločitev utemeljil z navedbo, da Antifa predstavlja grožnjo nacionalni varnosti zaradi nasilnih dejavnosti in povezav z mednarodnimi mrežami.

Madžarska oblast trdi, da je pridobila dokaze o dejavnostih organizacije, ki ogrožajo javni red, med njimi so tudi napadi na politične nasprotnike in policijo med protesti.

Antifa, ki nima formalne strukture ali vodstva, je pogosto tarča kritik konservativnih vlad, in sicer zaradi svojih uličnih akcij proti fašizmu in skrajnim desnim gibanjem.