(GLOSA) Črna kocka (brez pik) je dokončno padla! Kaj pa zdaj?

Piše: Gašper Blažič

No, zdaj smo pa res končno izvedeli tisto, kar smo se spraševali že prejšnji teden. Namreč, na kakšen način je Cankarjeva skodelica kave ponagajala tako Asti kot Robiju.

Pokazalo se je namreč, da je izraelska kača zapeljala tudi Robija, ki zato ni glasoval za pridružitev tožbi Južnoafriške republike proti Izraelu zaradi domnevnega genocida. Ne vem pa, ali je tudi Robi v času glasovanja srkal tisto nesrečno skodelico kave.

Ampak pravzaprav me to niti ne zanima preveč. Pa bi me moralo. Namreč to, kako znajo tuji obveščevalci katerega od naših politikov krepko prijeti za »prašnike«, da ne naredi tega, kar izraža z besedami. Saj vidite: Robi je praktično vsak dan v pogonu in slovenski ter svetovni javnosti razlaga, da so oblast prevzeli prevaranti, njega, poštenjaka, pa nagnali.

Tudi jezična Lena v parlamentarnih dvoranah robanti, naj se novi minister za zunanje zadeve izreče, ali se v Izraelu dogaja genocid ali ne. No, najprej bi morala o tem povprašati svojega šefa Robija, ki je očitno že utrgal jabolko z drevesa spoznanja dobrega in hudega, sedaj pa se skriva in obupano išče figove liste, da bi se vsaj malo pokril, potem ko se je izkazalo, da »cesarjeva nova oblačila« dejansko ne obstajajo. Na obleko iz živalskih kož pač ne bo pristal, je namreč zaprisežen vegan, tako kot njegova Tina – a spet samo takrat, ko mu lačni Slovenci ne gledajo v krožnik.

Menda smo Slovenci en zelo nehvaležen narod, ker nismo spoznali trenutka, ko nas je Bog obiskal in nam leta 2022 poslal najboljšega premierja na svetu. Mi pa mu gledamo tako v krožnik kot v zobe. In, gorje, celo pod odejo! Torej, prav je narodu, naj kar ima prevarante na oblasti, ne zasluži si poštenjaka Robija. Še manj pa nadpoštenjaka Zorana. In ne zaslužimo si poštenih »pajdašev iz Laktašev«.

Kocka je torej padla, prišla je nova vlada. Za odhajajoče oblastnike je ta kocka res črna …