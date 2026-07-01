Jelka Godec: Novela zakona ne uvaja politične policije – uvaja pravno varstvo!

Za strašenje državljanov ni podlage

Vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec na družabnem omrežju Facebook v času, ko se državljanke in državljane poziva k oddaji podpisov za razpis referenduma, opominja na vsebino 1. in 14. člena Zakona o parlamentarni preiskovalni komisiji. Poudarja, da 1. člen zakona jasno navaja, da se lahko preiskuje nosilce javnih funkcij (ministre, predsednika vlade, državne sekretarje, direktorje javnih zavodov in agencij, župane ter druge uradnike), politične funkcionarje (člane vlade in poslance za dejanja, storjena v okviru njihove funkcije), zasebne osebe in podjetja (kadar so njihova ravnanja povezana z javnim sektorjem, porabo javnih sredstev ali so vprašanja javnega pomena) ter gospodarske subjekte v državni lasti ali z večinskim državnim deležem ter subjekte, ki poslujejo z državo.

Za delitev vsebine konkretnih členov se je odločila, da z dejstvi sooči vse, “ki delijo nebuloze propagandistov proti zakonu o parlamentarni preiskovalni komisiji, vse vplivneže, ki se delajo norca iz sebe z video nagovori “proti politični policiji”, in vse ostale, ki niso prebrali niti naslova zakona in delijo bedarije o preiskovanju državljanov, brskanju po mobitelih in “špeganju v spalnice”.

Dolgoletna poslanka ob tem opominja, da je za politično policijo značilno, da ta izvaja nadzor nad političnimi nasprotniki, spremlja in prisluškuje državljanom, zbira podatke o ljudeh zaradi njihovih političnih prepričanj ter zatira opozicijo z aretacijami, zastraševanjem ali drugimi oblikami represije. “Tole zadnje je znano, ne? Ja, ja, tega so se posluževali v bivši jugi in levičarji se tega še kar ne morejo otresti,” je bila jasna in spomnila na leto 2014, ko so tik pred volitvami zaprli dolgoletnega prvaka SDS Janeza Janšo.

Novi zakon uvaja pravno varstvo

Novela zakona o parlamentarni preiskavi torej nikakor ne uvaja politične policije, ravno nasprotno. Sebastjan Jeretič, v. d. direktorja Urada Vlade za komuniciranje, spominja, da so poslanci Svobode v prejšnjem mandatu na podlagi starega zakona delovali kot politična policija. Jeretič, ki je bil tudi sam osebno žrtev nezakonite preiskave Tamare Vonta (brskalo se mu je po njegovih bančnih računih in z grožnjami maltretiralo njegove poslovne partnerje), poudarja, da novi zakon uvaja pravno varstvo in onemogoča takšne zlorabe, kot so jih oni počeli na podlagi zlorabe starega zakona. “Novi zakon sploh postavlja parlamentarne preiskave v ustavni okvir,” pojasnjuje in dodaja, da je Ustavno sodišče RS že pred petnajstimi leti ugotovilo, da je stari zakon protiustaven, ta novela pa zdaj odpravlja to protiustavnost. Jeretič je zato tudi pozval ljudi, naj ne nasedajo lažem in se pozanimajo, kaj novi zakon dejansko prinaša.