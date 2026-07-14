Janša za razliko od Roberta Goloba ni potreboval “zasede pri WC-ju” za srečanje z Donaldom Trumpom

Piše: Celjski glasnik

Ko je vlado vodil Robert Golob, smo lahko spremljali, kako je moral postavljati zasede, da se je lahko srečal oziroma spregovoril kakšno besedo s svetovnimi voditelji.

Danes, ko Slovenijo vodi Janez Janša, je tudi dojemanje slovenske politike kot kaže povsem drugačno, saj trenutni predsednik ne potrebuje zased, da bi se srečal z voditelji, kot je Donald Trump.

Kljub temu, da je bila Slovenija kot kaže edina država v NATO, ki ni izpolnila zaveze do te organizacije in ni namenila najmanj dveh odstotkov BDP-ja za obrambo, svet razume razliko med političnimi frakcijami. Zaradi zavajanja omenjene organizacije, bi lahko bila Slovenija šikanirana s strani svetovnih voditeljev, a kot kaže so ti spoznali, da v Sloveniji sedaj politiko vodi druga ekipa.

Za razliko od Roberta Goloba ga @JJansaSDS ni čakal v zasedi pred WC-jem. 😃🇸🇮🇺🇸 https://t.co/2sXSwNdD1j — Žan Mahnič (@ZanMahnic) July 8, 2026

Na zadnjem vrhu NATA smo tako lahko spremljali, da sta se Donald Trump in Janez Janša srečala pred očmi ostalih voditeljev. “Za razliko od Roberta Goloba, @JJansaSDS. Ni ga čakal v zasedi pred sanitarijami,” je ob spremembi odnosa do Slovenije po zamenjavi oblasti opozoril poslanec Žan Mahnič.