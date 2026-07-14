Janša za razliko od Roberta Goloba ni potreboval “zasede pri WC-ju” za srečanje z Donaldom Trumpom

Piše: Celjski glasnik
Ko je vlado vodil Robert Golob, smo lahko spremljali, kako je moral postavljati zasede, da se je lahko srečal oziroma spregovoril kakšno besedo s svetovnimi voditelji.
Danes, ko Slovenijo vodi Janez Janša, je tudi dojemanje slovenske politike kot kaže povsem drugačno, saj trenutni predsednik ne potrebuje zased, da bi se srečal z voditelji, kot je Donald Trump.
Kljub temu, da je bila Slovenija kot kaže edina država v NATO, ki ni izpolnila zaveze do te organizacije in ni namenila najmanj dveh odstotkov BDP-ja za obrambo, svet razume razliko med političnimi frakcijami. Zaradi zavajanja omenjene organizacije, bi lahko bila Slovenija šikanirana s strani svetovnih voditeljev, a kot kaže so ti spoznali, da v Sloveniji sedaj politiko vodi druga ekipa.
Na zadnjem vrhu NATA smo tako lahko spremljali, da sta se Donald Trump in Janez Janša srečala pred očmi ostalih voditeljev. “Za razliko od Roberta Goloba, @JJansaSDS. Ni ga čakal v zasedi pred sanitarijami,” je ob spremembi odnosa do Slovenije po zamenjavi oblasti opozoril poslanec Žan Mahnič.