Janša v Kijevu nagovoril voditelje držav: “Nekaznovano zlo se vedno vrne”

Piše: Nova24tv.si

Premier Janez Janša se mudi na obisku v Ukrajini. Ob dnevu državnosti Ukrajine se udeležil slovesnosti na Trgu sv. Mihaela in srečanja voditeljev Ukrajine ter držav jugovzhodne Evrope. Na Trgu sv. Mihaela je nagovoril zbrane.

“Čestitke ob dnevu državnosti. Bil sem tukaj, v Kijevu, dva tedna po začetku ruske invazije. Ko je del Evrope še dvomil, kaj se bo tukaj zgodilo. Skupaj s predsednikoma vlad Češke in Poljske, smo želeli prinesti sporočilo: niste sami! Vaš boj je naš boj. In po vrnitvi iz Kijeva, ki je bil takrat veliko hladnejši kot danes, smo prijateljem povedali, da se Ukrajina nikoli ne bo predala,” je povedal predsednik vlade.

V govoru je poudaril pomen pravičnega miru, ki zahteva kaznovanje zla, saj se “nakaznovano zlo vedno vrne”. V nagovoru je dodal, da je danes podpora Ukrajini veliko bolj obsežna, pri čemer tudi polnopravno članstvo v EU postaja resničnost.

Pred začetkom slovesnosti so Janša in ostali voditelji položili cvetje pred zidom spomina vsem ukrajinskim vojakom, ki so v ruski agresiji na Ukrajino izgubili življenje, poroča STA. Potem pa je sledil peti vrh Jugovzhodna Evropa-Ukrajina, ki se ga je udeležila vrsta voditeljev držav, med drugim predsednica Evropske komisije Ursula vo der Leyen, Hrvaški premier Andrej Plenković, predsednik Romunije Nicosur Dan, moldavska predsednica Maia Sandu, predsednik Albanije Bajram Begaj in predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Na vrhu je bilo govora o varnostnih, političnih in gospodarskih izzivih. Janša je opravil več bilateralnih srečanj, med drugim z ukrajinskim predsednikom Zelenskim in srbskim predsednikom Vučićem. Vučić je sporočil, da je bilo na srečanju z Janšo govora o temah, povezanih z današnjim vrhom, meddržavnemu odnosu med Slovenijo in Srbijo in krepitvi gospodarskega sodelovanja med državama.

Podpisanih več dogovorov

Ukrajinski obrambni minister Mihajlo Fedorov je na omrežju X sporočil, da sta z evropskim komisarjem za obrambo Andriusom Kubiliusom podpisala več sporazumov, ki Ukrajini odpirajo pot do 300 milijonov evrov sredstev ter vključitve v evropske programe za krepitev obrambne industrije. “To je zmaga za vse strani. Združujemo evropske vire z našo tehnologijo, preizkušeno v praksi, da bi zgradili varnejšo Evropo.” je še zapisal Fedorov.

”Vrh v Kijevu je nadaljevanje prejšnjih srečanj v tej obliki v Atenah, Tirani, Dubrovniku in Odesi. V središču pozornosti so med drugim skupna prizadevanja za krepitev Evrope in sodelovanja na področju varnosti in obrambe.’‘ pa je na omrežju X zapisal ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiha.

Slovenski premier je bil med prvimi, ki so obiskali Ukrajino po napadu Rusije

Janša v Ukrajini velja za enega najbolj poznanih tujih voditeljev. Bil je namreč med prvimi tujimi voditelji, ki so sredi najhujše vojne vihre povsem nenapovedano z vlakom prispeli v Kijev in ukrajinskemu narodu dali največ, kar lahko – prepotrebno upanje, da v težavah niso sami. Janez Janša, Petr Fiala, Mateusz Morawiecki in Jarosław Kaczyński so 15. marca 2022 uhodili pot, po kateri so nato sledili drugi svetovni voditelji. Ukrajinske oblasti so obisk ovekovečile s spominsko ploščo štirih velikih politikov na Aleji pogumnih v Kijevu. Janša je Kijev obiskal tudi marca naslednje leto, kjer se je srečal s takratnim predsednikom ukrajinske vlade Denisom Šmihalom.

Na nedavnem vrhu zavezništva Nato v Ankari je premier napovedal, da bo naša država letos v okviru Natove pobude PURL za vojaško pomoč Ukrajini namenila 50 milijonov ameriških dolarjev. Janša se je pred prihodom v Ukrajino mudil v Parizu, kjer je potekalo srečanje voditeljev držav in vlad Koalicije voljnih v podporo Ukrajini. Po srečanju je Janša izpostavil, da se je pokazala rast pripravljenosti za pomoč Ukrajini. “Škoda samo to, da se to ni zgodilo že pred nekaj leti. Če bi bilo takšno razpoloženje štiri ali pa vsaj tri leta nazaj, potem bi bila vojna že zdavnaj končana,” je izpostavil in dodal, da bi bila v tem primeru Rusija prisiljena k pogajanjem, Evropa pa bi se lahko ukvarjala z razvojnimi vprašanji.

S strani držav je bilo na srečanju v Parizu napovedano “nadaljevanje vojaške, finančne in civilne pomoči Ukrajini, povečanje dobav sistemov zračne obrambe, prestreznikov in zmogljivosti dolgega dosega, pa tudi razvoj dodatnih protibalističnih zmogljivosti”, pri čemer se bodo še naprej krepile sankcije proti Rusiji in preprečevalo njihovo izogibanje. Bolj usklajeno se bo ukrepalo tudi proti ruski senčni floti.