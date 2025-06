Izrojena levica: Mavrična zastava pred mariborsko knjigarno, poklonila se ji je tudi predsednica Nataša Pirc Musar

Piše: C. R.

Politika vsiljevanja LGBTQA+ ideologije se je pri nas očitno dodobra udomačila pri vladajočih, ki ne pomislijo, da večina prebivalstva le – to zavrača. Tudi predsednica države to podpira in je v tem aktivno udeležena, in to javno podpira v imenu vseh Slovencev, čeprav bi glede na svoj položaj zagotovo lahko našla dogodek, na katerem bi morala biti bolj nujno prisotna, kakor pri razvijanju mavrične zastave pred knjigarno Mariborka v Mariboru.

“V Mariboru smo pred knjigarno Mariborka simbolično razvili mavrično zastavo. Knjigarna je vendar prostor znanja, svobode misli in govora, piše v X sporočilu predsednice Nataše Pirc Musar.