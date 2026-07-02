(IZ TISKANE REVIJE DEMOKRACIJA) Ob 35. obletnici slovenske države Inštitut dr. Jožeta Pučnika priredil mednarodni simpozij: 35 let potem – Ocene in analize prehoda v normalnost«.

Piše: Andraž Grad

V dvorani Muzeja Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve v središču Ljubljane je 19. junija potekal ob 35. obletnici slovenske osamosvojitve mednarodni simpozij z naslovom »35 let potem – Ocene in analize prehoda v normalnost«.

Dogodek, ki so se ga udeležili ugledni gostje, je pripravil Inštitut dr. Jožeta Pučnika v sodelovanju s fundacijo Konrad Adenauer Stiftung, Zborom za republiko in Združenjem za vrednote slovenske osamosvojitve. V uvodu sta zbrane nagovorila predsednik Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve ter prvi predsednik slovenske vlade Alojz Peterle in direktorica Inštituta dr. Jožeta Pučnika dr. Andreja Valič Zver. Slednja je tudi povezovala panel, ki je sledil. O osamosvojitvi, današnjem stanju in »prehodu v normalnost« so spregovorili zgodovinar in vodja Konrad Adenauer Stiftung dr. Norbert Eschborn, zgodovinar in profesor mag. Jurij Pavel Emeršič, pravnik in univerzitetni profesor dr. Andrej Fink, teolog, filozof in profesor dr. Janez Juhant, predsednik Zbora za republiko in zdravnik prim. Janez Remškar, ter publicist, sociolog in univerzitetni profesor dr. Matevž Tomšič.

Napori osamosvojitve še niso končani

Razprava je potekala o prehojeni poti slovenske države, o storjenih napakah in uspehih ter o trenutnem stanju v državi. Slovenija je pred tremi in pol desetletji krenila po poti samostojnosti, dr. Valič Zver pa je v svojem uvodu pri tem dejala, da Slovenija v tem obdobju ni dovolj dobro izkoristila svojega potenciala, sploh če jo primerjamo z drugimi postkomunističnimi državami, denimo Poljsko ali Češko. »Slovenska pot v normalnost iz totalitarnega režima, ki smo ga živeli v času Jugoslavije, je doživljala vzpone in padce,« je povedala in nadaljevala: »Moramo biti uravnoteženi in povedati, da smo v 35 letih dosegli ogromno. Ne samo, da smo se osamosvojili, temveč smo vstopili tudi v najpomembnejše evropske in svetovne povezave, v katerih smo pomemben člen. Ne pozabimo, da smo že dvakrat zelo uspešno vodili Evropsko unijo. Vse to kaže na neko klenost slovenskega naroda, potencial, ki ga imamo.« Dodala je, da smo vse te dosežke dosegli v času desnosredinskih vlad. V nadaljevanju je opozorila, da pa so med nami tudi sile, ki so jim »drugačne intimne opcije«. Nekateri danes še vedno namreč hočejo drugačno Slovenijo, ki bi temeljila na jugonostalgičnih nedemokratičnih vrednotah. »Boj za moderno, evropsko, demokratično Slovenijo še zdaleč ni končan,« je prepričana dr. Andreja Valič Zver.

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