(IZ TISKANE DEMOKRACIJE) Prihodnost dvojezičnega sodstva na avstrijskem Koroškem

Piše: Lucija Kavčič

Po reformi dvojezičnega sodstva sta na avstrijskem Koroškem namesto okrajnih sodišč predvidena dva kompetenčna centra v Velikovcu in Celovcu. Zaradi varčevalnih ukrepov bodo v Avstriji zaprli šestnajst okrajnih sodišč, dvojezična sodišča na avstrijskem Koroškem pa so brez sodnikov, ki bi znali oba jezika.

Konec junija so v Avstriji predstavili načrte za reformo dvojezičnega sodstva na avstrijskem Koroškem. V skladu z njimi bi tri okrajna sodišča, kot že omenjeno, združili v dva kompetenčna centra v Velikovcu in Celovcu. Kot je poročal ORF, bi po novem uvedli tudi možnost dvojezične sodne obravnave v Celovcu, vendar naj bi to ne veljalo za prebivalce Celovca. Sicer pa v Avstriji že nekaj časa buri duhove načrtovano zaprtje šestnajstih okrajnih sodišč po vsej državi, pri čemer naj bi šlo predvsem za varčevalne ukrepe, v okviru katerih nameravajo manjša sodišča združili v večje enote.

Dvojezična sodišča

Glede dvojezičnih sodišč na avstrijskem Koroškem pa je prisotna še ena težava, saj so ta po upokojitvi zadnjega dvojezičnega sodnika maja letos ostala brez sodnikov, ki bi govorili tako nemško kot slovensko. Reforma zanje predvideva posebno rešitev: avstrijska pravosodna ministrica Anna Sporrer je napovedala, da naj bi okrajno sodišče v Borovljah združili z okrajnim sodiščem v Celovcu, dvojezični okrajni sodišči Pliberk in Železna Kapla pa z okrajnim sodiščem Velikovec-Pliberk, možnost uporabe slovenščine na dosedanjih treh okrajnih sodiščih pa naj bi ostala ob posameznih dneh. Kot je še Poročal ORF, naj bi omenjena tri sodišča v skladu z ukrepi združili v kompetenčna sodna centra v Celovcu in Velikovcu, za katera bodo, kot je napovedala Anna Sporrer, iskali osebje z dvojezičnim znanjem.

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