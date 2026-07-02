(IZ TISKANE DEMOKRACIJE) Premier Janez Janša: Osamosvojitvena Slovenija ne bo nikoli več nastavljala drugega lica

Piše: Petra Janša

Osrednja državna proslava ob dnevu državnosti na Trgu republike v Ljubljani je potekala v znamenju politične razdeljenosti, ki je kljub prazničnemu vzdušju in bogatemu kulturno-umetniškemu programu ni bilo mogoče prikriti.

Že pred proslavo je prišlo do zapleta glede praporov in simbolov. Protokol Republike Slovenije je v prvotnem vabilu določil, da morajo imeti prapori in zastave na vrhu droga državni grb. To je izključilo veteranske organizacije, kot sta Zveza združenj borcev za vrednote NOB in Društvo TIGR, ki na svojih praporih tradicionalno nosita peterokrako rdečo zvezdo oziroma lipov list. Organizacije so zato napovedale bojkot, kar je sprožilo dodatne razprtije in očitke o izključevanju. Šele po javnih polemikah je protokol popustil in dovolil tudi prapore z rdečo zvezdo.

Protesti zaradi prisotnosti rdečih zvezd

Veteran vojne za Slovenijo in predsednik Območnega odbora Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve (VSO) Zgornje Posočje Janko Volarič je še pred slavnostnim dogodkom izdal ostro protestno izjavo. V njej je izrazil globoko ogorčenje nad odločitvijo, da bodo na proslavi znova prisotni praporščaki s prapori, na katerih je izpostavljena peterokraka rdeča zvezda. »Dan državnosti je praznik samostojne Republike Slovenije. To je dan, ko praznujemo uresničitev plebiscitne volje slovenskega naroda, nastanek lastne države in zmago v osamosvojitveni vojni leta 1991,« je zapisal Volarič. Dodal je, da na slovesnosti, posvečeni rojstvu samostojne Slovenije, ne bi smeli dajati častnega prostora simbolom nekdanjega totalitarnega sistema. »Številni pripadniki Teritorialne obrambe (TO), policije in drugi domoljubi smo leta 1991 tvegali svoja življenja za slovensko zastavo, ne za rdečo zvezdo,« je poudaril in dodal, da prisotnost takšnih praporov za mnoge veterane predstavlja bolečo in neprimerno gesto. Zaradi odločitve, da se na državni proslavi kljub prvotnim nameram znova dovoli razkazovanje totalitarnih simbolov, se je govora odrekel tudi prof. ddr. Klemen Jaklič. Govor je pripravil za večerno slovesnost pri sv. Jožefu v Celju, a se je zaradi spremembe protokola na uradni proslavi udeležitve odrekel.

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