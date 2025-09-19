(INTERVJU) V novi reviji Demokracija preberite: Tone Kajzer: »Škodljivo za interese države, da se zunanja politika uporablja za nabiranje notranjepolitičnih točk«

Piše: Bogdan Sajovic

Z nekdanjim veleposlanikom Republike Slovenije v ZDA Tonetom Kajzerjem smo se med drugim pogovarjali o slovenskem nespametnem zunanjepolitičnem aktivizmu, bližnjevzhodni krizi, nemoči Evrope in kitajskem izzivu.

Gospod Kajzer, kaj menite o tem, da se je Slovenija na spletni strani ameriške podružnice neobanke REVOLUT znašla na t. i. črnem seznamu držav?

Čeprav, kolikor vem, uradnega pojasnila o tej zadevi še nimamo, ocenjujem, da to ni malenkostna stvar, saj uporabniki te banke ne morejo opravljati bančnih transakcij z ZDA. Takšna odločitev pošilja določeno sporočilo, da je z državo na takšnem seznamu, v tem primeru je to Slovenija, nekaj »narobe«. Razlogov, zakaj smo pristali na tem seznamu, je, kolikor sem seznanjen, lahko več, med drugim se omenja strikten regulatorni okvir v ZDA, ki preprečuje pranje denarja in financiranja terorizma. Kolikor so morebiti zaznali nepravilnosti pri transakcijah, ki se nanašajo na Slovenijo, ali pomanjkljivosti pri poročanju, je to lahko sprožilo blokado. Sicer pa je, kot vem, Revolut v postopku za pridobitev polne bančne licence v ZDA, zato bi uvrstitev Slovenije na črno listo lahko pomenila tudi, da so zaznali sistemska tveganja in jih sedaj preverjajo. Seveda si želim, da se bi to uredilo, saj si nihče ne želi, da bi ta situacija rezultirala, da bi se Slovenija kot država znašla na črni listi tudi drugje, kar bi lahko sprožilo velike probleme za našo državo v mednarodni trgovini in financah.

Problemi pri pridobitvi kreditov, zaostreni kreditni pogoji …?

To in še več. Trpi tudi ugled države. Če se znajdeš na takšnem seznamu, na katerem, kot vidite, so najbolj skorumpirane države, je to velik madež na ugledu države in izguba zaupanja, kar se izjemno težko povrne.

