(INTERVJU) V novi reviji Demokracija: Minister Tone Kajzer: Slovenije ne prodajamo nikomur. Slovenija je suverena država in slovenska zunanja politika mora služiti predvsem slovenskim nacionalnim interesom

Piše: Bogdan Sajovic

S Tonetom Kajzerjem, ministrom Republike Slovenije za zunanje in evropske zadeve, smo se pogovarjali o odnosih z Izraelom, Ukrajino, razmerah na Bližnjem vzhodu in odnosih z ZDA.

Gospod minister, že mesece levica konstantno obtožuje vašo vlado, da »namerava prodati Slovenijo Izraelu oziroma cionistom«. Kako komentirate take obtožbe?

Slovenije ne prodajamo nikomur. Slovenija je suverena država in slovenska zunanja politika mora služiti predvsem slovenskim nacionalnim interesom. Take obtožbe so politična propaganda, izraz »cionisti« pa se v takem kontekstu nevarno približuje besednjaku, ki ima tudi zelo neprijetne zgodovinske konotacije.

Naša vlada je naredila nekaj precej preprostega: obnovila je normalen politični dialog z Izraelom. Prejšnja politika je odnose pripeljala na točko, ko smo izgubljali možnost, da na dogajanje sploh vplivamo. Sam verjamem v diplomacijo. Če želimo sogovornika prepričati, potrebujemo z njim odprt komunikacijski kanal.

To pa nikakor ne pomeni, da se mora Slovenija strinjati z vsako odločitvijo izraelske vlade. Naše stališče glede mednarodnega prava, zaščite civilnega prebivalstva ter mirnega sobivanja Izraelcev in Palestincev ostaja jasno. Toda zavezniki in partnerji se pogovarjajo tudi takrat, ko imajo različne poglede.

Zame je ključno vprašanje vedno enako: ali neka odločitev povečuje varnost, vpliv in blaginjo Slovenije? Zunanja politika ni tekmovanje v ideološki čistosti, ampak odgovorno zastopanje interesov države.

Kako močan strateški partner Slovenije je Izrael in na katerih področjih?

Izrael je za Slovenijo pomemben partner in država, s katero imamo precej več skupnih interesov, kot bi lahko sklepali iz političnih polemik zadnjih let. Obe državi sta relativno majhni in zato še posebej odvisni od znanja, inovacij, mednarodnih povezav in sposobnosti hitrega prilagajanja.

Velik potencial vidim predvsem na področjih novih tehnologij, umetne inteligence, kibernetske varnosti, medicine, upravljanja voda, trajnostnega kmetijstva, civilne zaščite, znanosti, raziskav in gospodarskega sodelovanja. Prav ta področja je kot perspektivna za okrepitev sodelovanja opredelila tudi slovenska vlada.

Izrael ima enega izmed najbolj razvitih inovacijskih ekosistemov na svetu. Slovenija ima kakovostno znanje, dobro industrijsko osnovo in izjemne nišne tehnologije. Tu lahko ustvarimo konkretne povezave med podjetji, univerzami in raziskovalnimi ustanovami.

Pri tem ne govorim o nekakšnem ideološkem zavezništvu. Govorim o sodelovanju dveh držav tam, kjer obstaja obojestranski interes. To je po mojem razumevanju bistvo dobre diplomacije.

Celoten intervju preberite v reviji Demokracija!