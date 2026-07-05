Gorščakova in Forbici vodita RTV v propad: potrebujejo 19 milijonov, zaposleni pa naj kar odidejo

Piše: A.H. (Nova24TV.si)

Medtem ko predsednica uprave RTV Slovenija Natalija Gorščak javnosti in zaposlenim predstavlja dramatično sliko, v kateri javni zavod zaradi “normativnega primeža” in neizplačanih proračunskih sredstev drvi v nelikvidnost, pa predsednik Sveta RTV Goran Forbici zaposlenim sporoča, da “vsak lahko kadarkoli da odpoved”.

Na takšno ravnanje je ostro reagiral upokojeni novinar Vinko Vasle, ki je na omrežju X zapisal, da sta Gorščakova in Forbici iz javne hiše naredila “kupleraj nesposobnosti, koruptivnosti depolitiziranih hlapcev”. Dodal je, da bi zaposleni morali “vodstvo odpeljati na pločnik, Forbiciju prepovedati vstop, kolovodje depolitizacije pa izgnati iz hiše“. Po njegovih besedah je “na RTVSLO potrebna samorevolucija in samoočiščenje”.

Na zboru delavcev 17. junija je Gorščakova priznala, da RTV potrebuje likvidnostni kredit v višini kar 19 milijonov evrov, da ne bi prišlo do zamud pri plačah, hkrati pa je omenila možnost pošiljanja zaposlenih na čakanje na delo, je poročal MMC RTV. Predsednik Sveta Forbici pa je situacijo ocenil povsem drugače: po njegovih besedah “ta hiša še nikoli ni bila v boljšem položaju v zadnjem desetletju”, hkrati pa je zaposlenim odkrito svetoval, naj dajo odpoved, če stvari ne obvladujejo, poroča Info360.

Takšno ravnanje vodstva in sveta je močno razburilo del javnosti in nekdanje novinarje. Vasle je še opozoril, naj “zaposleni ne verjamejo tolažbam Gorščakove, da bo Janez Janša zagotovil denar za plače“, ter poudaril, da bo že za septembrske plače povsem zmanjkalo denarja. Prav tako je pozval vlado in ministrstvo za kulturo, naj RTV ne zagotovita “niti centa“, saj denar ne bi šel za programe, ampak za plače in dodatno nagrajevanje “depolitizirane drhali“. Ob tem je opozoril tudi, da načrt oglaševalskih prihodkov pada pod 50 odstotkov.

Kritiki opozarjajo, da je Gorščakova že večkrat zavrnila podpis pogodbe za zakonsko zagotovljena proračunska sredstva (za narodnostne programe in glasbeno produkcijo), kar je dodatno poslabšalo likvidnost. Namesto da bi sprejeli denar, ki jim ga država ponuja, so se raje odločili za prošnjo za 19-milijonski kredit.

Forbici, ki sicer ni zaposlen na RTV in hkrati vodi Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS), ki je v času prejšnje vlade prejel skoraj dva milijona evrov, zaposlenim sporoča, naj se ne ukvarjajo s plačami, saj to slabi podporo javnosti. Hkrati trdi, da je položaj odličen.

Vinko Vasle je v svojem komentarju še dodal: “Na nas pa je, da to agonijo kupleraja pomagamo crkniti – ne plačujte prispevka, ali pa vsaj z velikimi zamiki in po opominih. Upam tudi, da vlada in ministrstvo kupleraju ne da niti centa in nobenega posojila. Ga nimajo od kod vračati.”

Medtem ko se na RTV Slovenija kopičijo težave z likvidnostjo, notranji konflikti in očitki o klientelizmu pri nagrajevanju, kar je javno izpostavila tudi voditeljica Jelena Aščić, ki je razmere označila za “greznico RTV SLO”. Vodstvo in svet zavoda očitno nista sposobna ponuditi jasne in odgovorne rešitve, namesto tega zaposlenim ponujata dve možnosti: bodisi čakanje na delo bodisi odpoved.