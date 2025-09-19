Golobov kaotični socializem in Maljevčeve jalove obljube

Piše: Ž. N. (Nova24tv)

V tem času, ko smo primorani plačevati obvezni prispevek za dolgotrajno oskrbo, čeprav storitev v celoti še sploh ni možno uveljavljati, je marsikoga, ki si je ogledal četrtkove Odmeve, razburila izjava državne sekretarke na finančnem ministrstvu Katje Božič, ki v oddaji Odmevi ni striktno zanikala domneve nekaterih, da bi se lahko denar za dolgotrajno oskrbo razporedil za namene izplačila božičnice.

Potem ko je premier v torek brez posvetovanja s socialnimi partnerji napovedal namero o uvedbi obvezne božičnice po zgledu regresa, je v četrtek pred kamere stopil še finančni minister Klemen Boštjančič in izjavil, da je vlada potrdila izhodišča za uvedbo obvezne božičnice v zasebnem in javnem sektorju. Medtem ko je gospodarstvo kritično, da se poskuša z božičnico kupovati glasove na njihovih plečih, se poraja vprašanje, kje se bo našel denar za izplačilo božičnice v javnem sektorju.

Spomnimo. “Sama nisem pristojna za proračun, ampak zagotovo potekajo razmisleki tudi o prerazporeditvah razpoložljivih sredstev tudi za ta namen,” je na vprašanje voditeljice Odmevov, ali je denar za izplačilo božičnice in ali bi se lahko ta denar vzel iz denarja, ki je namenjen dolgotrajni oskrbi, odgovorila državna sekretarka. Potrebno je priznati, da sekretarka sicer ni direktno potrdila, da se bo denar razporejal iz sredstev, ki jih plačujemo za namene dolgotrajne oskrbe, ni pa tudi zanikala namigovanj, kar ni niti najmanj pomirjajoče v luči dejstva, da se trenutno pobira denar na zalogo, storitev pa povrhu še sploh ni mogoče v celoti koristiti.

Za komentar smo povprašali poslanca SDS Andreja Poglajna, ki je ne dolgo nazaj v imenu stranke SDS pojasnil razloge, čemu so se odločili pridružiti interpelaciji ministra za solidarno prihodnost Simona Maljevca.

Obljuba obvezne božičnice s strani premierja očitno ni presenetila samo opozicije, ampak tudi koalicijske partnerje, pravi poslanec SDS v luči reakcije ministra za gospodarstvo Matjaža Hana in vseh ostalih ministrov iz drugih strank. Po drugi strani se po njegovih besedah vidi, da sistema dolgotrajne oskrbe očitno vlada ne more rešiti oziroma ne zna rešiti, in s tega vidika seveda poskuša na nek populistični način ta denar speljati drugam.

“Kar je problematično, je, da gre za namenski davek, ki ga moramo odpisati od svojih plač in pokojnin,” je izpostavil v zvezi s plačevanjem prispevka za dolgotrajno oskrbo in dodal, da se porajata vprašanji, ali bo vlada postopala tako, da se bodo sredstva iz dolgotrajne oskrbe prenesla na božičnico, in ali so navedbe predsednika vlade in ministra Simona Maljevca o tem, da bo sistem dolgotrajne oskrbe vzpostavljen do novega leta, dejansko resnične. Se pravi, to gre v kontradikcijo tega, kar vlada govori in obljublja ljudem.

Medtem sicer predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) Blaž Cvar izpostavlja, da je načrt premierja v zvezi z obvezno božičnico lažna obljuba. “Da bi božičnico lahko dobili že decembra letos, je skregano z zdravo pametjo,” je navedel po poročanju STA. Cvar opozarja, da izplačilo božičnice vsem ni mogoče, zlasti ne v višini polovične minimalne plače. Izvozna podjetja po njegovih besedah opozarjajo na izredno težke razmere na trgih, zato si božičnice ne morejo privoščiti.

V luči primanjkljaja v državnem proračunu v višini okoli milijarde evrov se Cvar sprašuje, kje bo vlada našla denar za izplačilo božičnice. Meni, da si kaj takega ne bi smel privoščiti noben predsednik vlade. Pravi, da si bo za to vedno prizadeval zdravi del gospodarstva. V zvezi z načinom napovedi načrtov glede božičnice pa je dejal, da je šlo za vnovično kršitev pravil Ekonomsko-socialnega sveta (ESS). Ob tem pa je posvaril, da bo v primeru nadaljevanja tovrstne prakse OZS izstopila iz socialnega dialoga.

Med kritičnimi je tudi lastnik podjetja Orodjarstvo Gorjak družba za proizvodnjo, trgovino in storitve iz Rač Marko Gorjak. Ravnanje vlade je slednji označil za enostransko. “Ne gre za to, da bi nasprotovali božičnicam, a se je treba zavedati, da si podjetja božičnico lahko privoščijo v različnih višinah ali pa sploh nimajo denarja za njeno izplačilo,” je pojasnil in dodal, da je izračunal, da bi za izplačilo obvezne božičnice in prispevka za dolgotrajno oskrbo morali nameniti tretjino letnega dobička. Pri napovedi obvezne božičnice gre po njegovem prepričanju za volilni bonbonček in kupovanje glasov na plečih gospodarstva.