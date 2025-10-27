Goloba v Novem mestu pred jeznimi občani reševali specialci

Piše: Moja Dolenjska

Novo mesto je po sobotni tragediji, ko je pred klubom LokalPatriot po napadu 21-letnega Roma iz Šentjerneja umrl oče dveh otrok, še vedno v šoku. Včeraj so se pred lokalom ves dan zbirali ljudje in v spomin na preminulega 48-letnega Aleša Šutarja prižigali sveče. Od očeta, sorodnika, prijatelja in znanca so se poslavljali s spoštljivim molkom, mnogi v solzah in v vpraševanju, ali je moral nekdo umreti.

Medtem se je vladajoča politika v Ljubljani po treh letih in pol spanja in blokiranja vseh resnih rešitev, ki bi pripomogle k reševanju romskih vprašanj, navsezgodaj zjutraj sestala v Ljubljani. Po sestanku je predsednik vlade Robert Golob sporočil, da zaradi objektivne odgovornosti odstopata notranji minister Boštjan Poklukar in pravosodna ministrica Andreja Katič. Minister za delo iz vrst stranke Levica Luka Mesec, ki je glavni vladni koordinator za reševanje romskih vprašanj, se je odgovornosti izognil, prav tako predsednik vlade Golob, ki je tri leta in pol potihoma podpiral nedejavnost svojih ministrov in poslancev Gibanja Svoboda, ki so s svojo večino v parlamentu blokirali vse zakonske rešitve za reševanje romskih vprašanj. Svojo odgovornost je Golob skušal oprati z besedami, da njegov odstop ne bi pripomogel k ničemer, kar je zgolj še eno sprenevedanje, ki smo ga iz njegovih ust slišali že neštetokrat.

Po sestanku v Ljubljani se je Golob odpravil v Novo mesto. Tam ga je pred mestno hišo, kamor je bil namenjen, pričakala jezna množica, pred katero pa ga je obvarovala specialna enota policije. Ta je med ljudmi in Golobom vzpostavila varnostni koridor, Golob pa jo je varno ucvrl v mestno hišo. Še huje. Goloba so varnostniki pripeljali po stranski ulici na zadnji vhod mestne stavbe, ni se upal pokazati ljudem. Ob tem je nekdo od navzočih Novomeščanov pripomnil: “Aco te možnosti ni imel!” Po sestanku v mestni hiši je Golob znova natrosil nekaj obljub, ki pa jim v Novem mestu nihče več ne verjame. Predvsem pa so prepozne, saj je moral nekdo umreti, ker se politika ni zganila.

Za torek ob 17. uri, ko bo potekala izredna seja novomeškega občinskega sveta, je sicer na Glavnem trgu napovedan veliki shod, na katerem bodo ljudje zahtevali odgovornost odgovornih ter začetek takojšnjega resnega ukrepanja. Svojo udeležbo napovedujejo številni, ne samo iz Novega mesta, ampak tudi iz drugih krajev Slovenije. “To smo dolžni Acotu,” je slišati.