Globoka država ni samo Milan Kučan, ampak ljudje, zaposleni v državni upravi, ki z nedemokratičnimi procesi spodkopavajo demokratično izvoljeno oblast!

Piše: Celjski glasnik

Zaradi neizvedene lustracije lahko danes v Sloveniji še vedno spremljamo pripadnike in podpornike nekdanjega totalitarnega režima, ki si predstavljajo, da so samo oni primerni za oblast.

Namesto da bi v Sloveniji zavladala demokracija, smo 35 let po osamosvojitvi še vedno priče, da se skuša z nedemokratičnimi procesi rušiti demokratično izvoljeno oblast. Hkrati pa ti isti ljudje govorijo kako so za demokratične procese.

Evo, tako izgleda globoka država. Nekateri na desnici ne razumejo, da globoka država ni Milan Kučan. Globoka država so ljudje, ki so zaposleni pri državi, niso podvrženi demokratičnemu procesu in lahko z zlorabo instutucij, ki jih vodijo, rušijo demokratično izvoljeno oblast. pic.twitter.com/waPXTYwR76 — Svoboda (@SvobodaBlog) July 16, 2026

Zaradi neizkoreninjenja tega procesa delovanja smo danes priča težavi, da dejansko globoka država, ki ji poveljuje Milan Kučan, svoje lovke nastavlja v državnih institucijah. Največja težava vsega skupaj pa je, da takšni ljudje zasedajo najvišje položaje in s svojimi dejanji ter odločitvami spodkopavajo demokracijo, čemur sledijo tudi mediji in to z enim samim ciljem, ponovno prevzeti oblast.

“Takole je videti globoka država. Nekateri na desnici ne razumejo, da globoka država ni Milan Kučan. Globoka država je sestavljena iz ljudi, ki so zaposleni v državi, niso predmet demokratičnega procesa in lahko z zlorabo institucij, ki jih vodijo, spodkopljejo demokratično izvoljeno oblast,” tako se glasi zapis na družbenem omrežju, ki opozarja na nevarnost globoke države.