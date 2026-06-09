(GALERIJA) Nova vlada izpolnjuje koalicijske zaveze: Nočna dela na primorski avtocesti so se začela in se čez dan pospešeno nadaljujejo

Piše: C. R., STA

Jernej Vrtovec je že kot kandidat za ministra za infrastrukturo med drugim napovedal da se bodo dela na odsekih avtocest, kjer potekajo vzdrževalna in gradbena dela in ovirajo tekoč promet, izvajala tudi ponoči.

Tako so se nočna dela včeraj začela na deloviščih, kjer nastajajo največji prometni zamaški, torej na deloviščih Studenec – Postojna in Postojna – Ravbarkomanda.

Izpolnjujemo zaveze iz koalicijske pogodbe: Vsi gradbeni posegi na prometnicah, ki ovirajo tekoč potek prometa, se bodo izvajali tudi ponoči. Hvala vsem voznikom za potrpljenje. pic.twitter.com/ODL5UPTRo1 — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) June 9, 2026

Minister Jernej Vrtovec je napovedal, da si bodo nočno delo prizadevali vzpostaviti tudi na drugih avtocestnih deloviščih.

V ponedeljek zvečer je v izjavi za medije ob obisku ministra za infrastrukturo in energetiko Jerneja Vrtovca na delovišču pri Postojni povedal Marko Vihtelič iz družbe Kolektor CPG, so za nočno delo z drugih delovišč k Postojni premestili približno 30 delavcev. “S tem smo začeli danes, intenzivnost nočnega dela pa se bo povečevala iz faze v fazo. Zavedati pa se je treba, da ponoči ni mogoče izvajati vseh del. Trenutno bomo delali na določenih odsekih, pri čemer ocenjujemo, da bomo pri celotnem projektu prihranili skupno 20 do 30 dni,” je dejal. “Naš cilj seveda vsekakor ostaja, da bodo dela opravljena varno, kakovostno in pred pogodbenim rokom,” je poudaril.

Zaradi nočnih del dodatnih aneksov ne bo.

Minister Vrtovec je poudaril, da je delo v nočnem času nujno, če želijo zagotoviti hitrejšo obnovo in posledično manj zastojev na avtocestah. “Dela ponoči naj ne bodo samo pri Postojni. Vse izvajalce pozivam, naj jih zagotovijo tudi pri Domžalah, na Štajerskem, pri Slovenskih Konjicah, pri Kozini oziroma povsod, kjer je mogoče,” je dejal. Od izvajalcev poleg tega pričakuje čim krajšo popolno zaporo priključka pri Postojni v smeri Ljubljane, predvideno za čas vrhunca poletne turistične sezone.

Glede na vse bolj mile zime bodo na ministrstvu analizirali tudi možnost, da bi dela vsaj v določenem obsegu izvajali tudi v zimskem času. Spomnil je, da delo v nočnem času omejujejo med drugim tudi pravila glede hrupa, kjer je po njegovem mnenju prav tako še prostor za optimizacijo.

Delana deloviščih Studenec – Postojna in Postojna Ravbarkomanda trenutno potekajo bolj intenzivno tudi v jutranjih in dopoldanskih urah, kot lahko vidite v galeriji, ob tem pa je opaziti kolono tovornih vozil.