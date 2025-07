(FOTO) Regijska civilna iniciativa povzdignila glas zaradi streljanja v Dobruški vasi: “Samo sreča je preprečila tragedijo”

Piše: Moja Dolenjska

Regijska civilna iniciativa (RCI) je predsedniku vlade, ministrom in poslancem poslala odprto pismo, v katerem jih obvešča, da se je včeraj, 23. julija, v Šentjerneju zgodilo tisto, na kar vseskozi opozarjajo. Iz romskega naselja v Dobruški vasi je odjeknilo rafalno streljanje. Izstrelek je priletel na dvorišče družinske hiše, na mesto, kjer je le minuto prej stal majhen otrok.

Priložili so jim tudi posnetek streljanja in fotografijo izstrelka, ki ga je zasegla policija. Samo sreča je preprečila tragedijo, na katero očitno čakate, da boste končno ukrepali.

V nadaljevanju so zapisali: Kako si sploh še drznete ignorirati naša opozorila?

Organizirana sta bila protestna shoda v Šentjerneju in v Ljubljani, kjer smo zahtevali zgolj osnovno pravico – pravico do varnega življenja. Odgovor ministra za notranje zadeve? Posmehljivo je naš upravičen krik na pomoč označil za “festival opozicijskih strank”. Ta sramotna izjava ni le žalitev za vse prestrašene občane, ampak je dokaz popolne ignorance in nesposobnosti soočenja z realnostjo, ki jo živimo vsak dan.

Varnostna situacija v JV Sloveniji ni več zgolj lokalni problem – postala je vseslovenska sramota, ki se zaradi vaše pasivnosti širi preko meja regije. Kriminal, nasilje in streljanje so postali naša realnost, medtem ko vi sedite v varnih pisarnah in se ukvarjate s politično retoriko.

V imenu občanov, ki jih predstavljamo, ZAHTEVAMO:

Takojšnjo in odločno akcijo policije in specialnih enot v romskem naselju Dobruška vas in vseh ostalih varnostno problematičnih naseljih. Ne potrebujemo več obiskov in poročil, potrebujemo aretacije in zaseg orožja. Konec sprenevedanja in politike lažne strpnosti, ki ščiti kršitelje zakona in ogroža življenja nedolžnih. Zakon mora veljati za vse enako, brez izjem. Javno opravičilo ministra za notranje zadeve za njegovo skrajno neprimerno in žaljivo izjavo ter priznanje, da je varnostna situacija ušla izpod nadzora. Sprejetje konkretnega akcijskega načrta z merljivimi cilji in roki za dolgoročno rešitev problema, vključno z odgovornostjo za neuspeh.

Če menite, da bomo po tem incidentu tiho, se motite. Naša potrpežljivost je dokončno izčrpana. Vaša dolžnost ni, da nas politično etiketirate, ampak da nas zaščitite! Če tega niste sposobni, odstopite in prepustite mesta tistim, ki bodo delali v korist ljudi.

To pismo je zadnje opozorilo, preden se zgodi nepopravljivo. Ko bodo ljudje zaradi vaše brezbrižnosti prisiljeni sami zaščititi svoje otroke in domove, bo odgovornost izključno vaša.” V imenu Regijske civilne iniciative je podpisan Silvo Mesojedec.

Poslanka Anja Bah Žibert pa je sporočila: “Dne, 23. julija 2025, v večerni uri, se je družina skupaj s sosedom zbrala po končanem delu na dvorišču. V tistem času (19.18 uri) se je iz naselja Dobruška vas – romsko naselje, ki je od naslova oddaljeno cca 1,5 km, zaslisal dolg rafal iz avtomatskega orožje. Krogla je pristala 1 m od noge domačina. PRAV NA TEM mestu sta samo minuto prej stala otroka stara 8 in 9 let. Si predstavljate, kaj bi se lahko zgodilo?! Obup med prebivalstvom je vse večji. Je to varnost?! Je to red?! So to ukrepi Golobove vlade?! Potrebne so rešitve – zdaj. Že jutri bo lahko prepozno!”