(FILM) Smrt Robina Hooda

Piše: Petra Janša

Smrt Robina Hooda, najnovejši celovečerec vizionarskega režiserja in scenarista Michaela Sarnoskega, postavlja klasično srednjeveško legendo na glavo.

Pozabite na poskočnega romantičnega junaka v zelenih pajkicah, ki krade bogatim in daje revnim. Ta izjemno temačna, surova in subverzivna psihološka drama, posneta v hladnih, z dežjem prepojenih gorah Severne Irske, prinaša nasilen in turoben pogled na človeka, ujetega v past lastne legende. Zgodba se osredinja na ostarelega, zdelanega in globoko travmatiziranega Robina Hooda, ki ga z neverjetno surovo, skoraj živalsko močjo upodobi Hugh Jackman. Robin v tej različici ni plemenit zaščitnik zatiranih, temveč utrujen, zagrenjen morilec in ropar. Preganjajo ga duhovi preteklosti in maščevalni sorodniki njegovih številnih žrtev. Ko se po brutalnem začetnem spopadu s starim zaveznikom Malim Johnom – igra ga skoraj neprepoznavni in strašljivo neuravnovešeni Bill Skarsgård – znajde hudo poškodovan na pragu smrti, ga pred neizbežnim koncem reši skrivnostna ženska. To je redovnica Brigita, ki jo z izjemno čustveno globino odigra Jodie Comer. Brigita vodi odmaknjen samostan, ki deluje kot mirna oaza in varno zavetje za gobavce, sirote ter ranjenje duše. S Sarnoskijevo reinterpretacijo, ki črpa navdih iz izvirnih, mračnih balad iz 17. stoletja, film namesto klasične hollywoodske akcije ponudi intimno študijo človeškega propada. V svoji drugi polovici se tempo namenoma umiri in film se prelevi v eksistencialno dramo o kesanju, težkem bremenu preteklosti ter možnosti pozne, mukoma prigarane odrešitve.

Sarnoski, ki je kritike očaral že s hvaljeno dramo Svinja in žanrskim hitom Tiho mesto: Prvi dan, znova dokazuje, da je mojster dekonstrukcije mitov. Film občinstvo brezkompromisno izzove z vprašanjem: kako sploh živeti z bremenom krvave resnice, ko te zunanji svet spreminja v brezčasen simbol herojstva? Izjemna vizualna podoba direktorja fotografije Patricka Scole popolno ujame kontrast med prvotnim blatom nasilnega bojišča ter spokojno, a mrzlo obalno pokrajino samostana.

Poleg osrednje trojice v filmu blestijo še Murray Bartlett, Noah Jupe in mlada Faith Delaney.

• Režija: Michael Sarnoski • Žanr: akcijska psihološka drama • Producent: Aaron Ryder in drugi • Scenarij: Michael Sarnoski • Igrajo: Hugh Jackman, Jodie Comer, Bill Skarsgård, Murray Bartlett, Noah Jupe, Faith Delaney in drugi • Premiera: 2.7.2026 Cineplexx, Odiseja • Distribucija: Blitz Film & Video Distribution