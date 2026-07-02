Državljan Maščevalec: Film, ki liberalno javnost spravlja ob živce z upodobitvijo resničnosti multikulturne Evrope

Piše: A. S. (Nova24TV.si)

Nov film Citizen Vigilante, ki prikazuje resnično stanje glede množičnih migracij v Evropi, močno razburil liberalno zabavno industrijo.

Citizen Vigilante ali Državljan Maščevalec je akcijski triler, ki spremlja bivšega ameriškega vojaka, ki vzame pravice v svoje roke v slogu znamenitega Charlesa Bronsona v seriji filmov Želja po maščevanju iz 70. let prejšnjega stoletja. Vendar pa se glavni junak, ki ga upodablja Armie Hammer, pri tem osredotoča na maščevanje migrantskim zločincem in posiljevalcem. Zaradi tega močno razburja ustaljeno filmsko industrijo, celo tako močno, da je bil pravzaprav prepovedan v Nemčiji zaradi “ekstremnega nasilja” in “protimigrantskega sporočila”.

V filmu spremljamo bivšega ameriškega vojaka Sandersa, ki se preseli v Evropo in vzame pravico v svoje roke. Njegove tarče so predvsem migrantski zločinci in sodniki, ki jih spuščajo na prostost. Močno sporočilo filma postane nedvoumno na koncu, ko junak opozori gledalce na katastrofalno stanje, v katerem se je zaradi migracij znašla stara celina. Nemški režiser filma Uwe Boll je pojasnil v intervjuju za britanski The Telegraph, da film temelji na resničnem primeru iz njegove domovine. V Hamburgu je leta 2016 tolpa migrantov posilila 14-letnico in jo zatem pustila na mrazu, da umre. Deklico so komaj rešili v bolnišnici zaradi podhladitve, migranti pa na koncu nikoli niso odšli v zapor.

Boll je ob tem dejal: “Če pogledate kaj se je zgodilo v Hamburgu, kjer so bili posiljevalci osvobojeni brez kakršnekoli kazni, mediji pa so poročali o tem kako so storilci sami ubogi, se zdi, kot, da živimo v popolnoma norem in absurdnem političnem okolju, predvsem v Evropi…Velika razlika je med `sovražnim govorom´ in zabadanjem ljudi z nožem v vrat. A, dejstva očitno ne štejejo več.” Boll sicer ob tem zanika, da film spodbuja k nasilju, ampak, da služi kot opozorilo, ki ga je treba jemati resno: “Ne presenečajo me izgredi v Belfastu. To se zgodi, če ne upoštevate ljudi, enako pa je v mojem filmu. Ne opravičujem nobenega nasilja, ki je nesprejemljivo v vseh oblikah, a meni, da ljudje začenjajo govoriti, da je bilo preprosto dovolj.”

Glede “prepovedi” filma v svoji domovini je Uwe Boll razložil: “Sistem za določanje starostnih omejitev nam [v Nemčiji] ni hotel dodeliti ocene, zato si ga zdaj lahko ogledate le, če prinesete Blu-ray iz Avstrije ali Švice.” Tako film ni uradno “prepovedan”, je pa kljub temu onemogočen. “To so naredili nalašč, šlo je za namerno cenzuro. Najel sem odvetnika in se pritožil, a smo zgubili, saj naj bi film spodbujal nasilje do migrantov.” No, kot kaže, pa so moderni cenzorji režiserju in filmu tako le naredili uslugo. Ko je za to zvedel Elon Musk, je film dva dni zastonj predvajal na omrežju X, delil pa ga je tudi Boll. Tako je film, ki so ga snemali na Hrvaškem, dobil že na začetku skoraj kultni status in dosegel veliko popularnost.

Glavni igralec Armie Hammer je sicer znan iz filmov, kot sta Družbeno omrežje in Pokliči me po imenu, a je bil na vrhuncu prebujenske norosti zaradi obtožb o domnevnem spolnem nadlegovanju odpuščen iz filmske agencije WME in je izginil iz Hollywooda. Pri tem je šlo za obtožbe, da naj bi preko Instagram sporočil pošiljal ženski, ki je trdila, da je bila z njim v razmerju, opolzka sporočila. Sam obtožbe zanika.

Uwe Boll je sicer že napovedal drugi del filma, ki naj bi izšel leta 2027.