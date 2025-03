Države G7 podprle predlog ZDA za prekinitev ognja v Ukrajini

Piše: C. R., STA

Zunanji ministri skupine najrazvitejših držav G7 so na srečanju v kanadskem mestu Charlevoix danes dosegli enotno stališče glede podpore predlogu ZDA za prekinitev ognja med Ukrajino in Rusijo, je sporočila gostiteljica, kanadska zunanja ministrica Melanie Joly.

“Vsi zunanji ministri skupine G7 se strinjajo s predlogom ZDA o prekinitvi ognja, ki ga podpirajo Ukrajinci, sedaj pa preučujemo ruski odziv,” je dejala gostiteljica in dodala, da je sedaj na vrsti Rusija, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V skupni izjavi so zapisali, da so ministri potrdili neomajno podporo Ukrajini pri branjenju njene ozemeljske integritete in posvarili Rusijo pred nadaljnjimi sankcijami, če ne sprejme predloga o prekinitvi ognja.

Kanadska zunanja ministrica je priznala, da so za njimi dolgi pogovori, a da jim je uspelo doseči enotnost skupine G7 glede različnih vprašanj, o katerih so razpravljali.

Enotnost skupine, ki jo sestavljajo Kanada, Francija, Nemčija, Italija, Japonska, Združeno kraljestvo in ZDA, je sicer močno omajala vrnitev ameriškega predsednika Donalda Trumpa v Belo hišo. Trump se je v zadnjem času zbližal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in vodi trgovinsko vojno proti doslej tesnim zaveznikom ZDA.

Ravno v torek je Ukrajina po pogovorih z ameriško delegacijo sprejela načrt Washingtona za 30-dnevno prekinitev ognja, ruski predsednik Putin pa je sporočil, da je načeloma pripravljen podpreti začasno premirje z Ukrajino, a da se je treba o nekaterih stvareh še pogovoriti.

Vodje diplomacij G7 so na srečanju na jugovzhodu Kanade razpravljali tudi o bližnjevzhodnem konfliktu in poslabšanju razmer v Siriji. Glede Gaze so v sklepni izjavi pozvali k trajnemu premirju in neoviranem dostopu humanitarne pomoči do enklave.