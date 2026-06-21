Dr. Vinko Gorenak v intervjuju za Demokracijo: »Obetam si trdnost koalicije. Na to kažejo tudi sedanja usklajevanja, ki so pogosto lažja kot v prejšnjih mandatih«

Piše: Petra Janša

Dr. Vinko Gorenak, izkušen politik, dolgoletni član stranke SDS, nekdanji minister za notranje zadeve in državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Janeza Janše, se je po nekaj letih upokojitve vrnil na odgovorno mesto, kjer že tretjič koordinira delo med vlado in državnim zborom. V intervjuju je spregovoril o omenjeni funkciji in nalogah, ki ga čakajo, o stabilnosti četrte Janševe vlade, prihodnosti opozicije ter ambiciozni pobudi »Partnerstvo za uspešno Slovenijo«, s katero želi koalicija vključiti opozicijo v pripravo zakonov brez obveznosti glasovanja.

DEMOKRACIJA: Dr. Gorenak, pred kratkim ste bili imenovani za državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade Janeza Janše, kjer ste zadolženi za koordinacijo med vlado in državnim zborom. Kakšne so vaše glavne naloge na tej funkciji?

Dr. Vinko Gorenak: Te naloge opravljam že tretjič. Opravljal sem jih v prvi in tretji Janševi vladi in opravljal jih bom tudi v njegovi četrti vladi. Moja osnovna naloga bo spremljanje dela vlade in spremljanje dela državnega zbora, v zvezi s tem bom seveda skrbel za kar najbolj nemoteno koordinacijo dela med obema organoma.

Kdo vas je povabil v kabinet predsednika vlade – je bil to osebno premier Janez Janša?

Seveda si vsak predsednik vlade oblikuje svoj kabinet, v katerega običajno povabi ljudi, ki jim zaupa. Točnega datuma se ne spomnim več, me je pa poklical po telefonu in me prosil, da spišem nekakšen dokument, med pogovorom pa me je vprašal, ali bi se vrnil v njegov kabinet. In sem pristal. Morda boste pomislili, zakaj sem na to pristal, saj sem bil vendarle do zdaj že nekaj let upokojenec. Leta 2022 so mi na neki res veliki proslavi ob obletnici SDS v Mariboru podelili najvišje priznanje SDS, to je diamantni znak. V dvorani je bilo kakih 600 do 700 ljudi. Protokol je predvidel, da se v imenu vseh nagrajencev zahvalim za vsa priznanja. Govor sem si miselno pripravil že vnaprej. Približno takole sem dejal: »Predsednik, jaz sem mislil, da najvišje priznanje SDS dobiš tik preden greš tja gor (s prstom sem pokazal navzgor). Jaz takega namena nimam, zato si lahko premisliš in ti priznanje vrnem. Če pa boš oblikoval novo vlado – joj, oprostite, zmotil sem se –, ko boš oblikoval novo vlado in če me boš potreboval, pa pridem nazaj v tvoj kabinet.« Vseh 600 ali 700 navzočih mi je stoje ploskalo. Res, trenutek, ko se ti naježi koža. No, ne vem, ali si je Janša to, kar sem povedal, zapomnil ali ne, jaz sem si, zato nisem niti malo okleval in sem ponudbo sprejel.

Pravijo, da je ta vlada manjšinska, da bo ta koalicija kmalu razpadla in podobno. Kaj menite vi, ki poznate stvari od znotraj?

Ne boste verjeli, jaz sem popolnoma drugačnega mnenja. Do zdaj sem na ta ali oni način sodeloval v vseh Janševih vladah in v Bajukovi vladi. Vse te vlade in koalicije so bile sestavljene tako, da je bila vedno udeležena tudi ena stranka z levega političnega pola. Zato je bilo potrebno veliko usklajevanj. Tretja Janševa vlada je imela v državnem zboru samo 38 poslancev, a smo kljub temu sprejemali zakone, celo ustavnega sodnika smo imenovali, za kar je potrebno 46 glasov. Sedanja vladna koalicija ima strogo gledano manjšinski značaj, a vendarle je bil Janša izvoljen z 51 glasovi, vlada pa je dobila 49 glasov.

Ne glede na to, da je Resni.ca v opoziciji, vidimo, da kljub temu podpira pomembne zakone koalicije. Toda to ni pomembno. Pomembneje je to, da so programi koalicijskih političnih strank kompatibilni v 95 odstotkih. Tudi program Resni.ce je vsaj v 85 odstotkih kompatibilen s koalicijo, razlikuje se dejansko le v pogledih do Rusije, Nata in morda EU. V takih razmerah si obetam trdnost koalicije. Na to kažejo tudi sedanja usklajevanja, ki so pogosto lažja kot v prejšnjih mandatih.

Celoten intervju si lahko preberete v tiskani izdaji Demokracije!

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