Dars pod Ribičem: Kako je »Darsova kocka« postala draga stavba za davkoplačevalce in druge afere

Piše: Janja Strah

Nova poslovna stavba Darsa na Griču v Ljubljani je postala eden najbolj vidnih simbolov spornih praks pod vodstvom Andreja Ribiča. Prvotna pogodba iz julija 2021 je znašala 19,5 milijona evrov z DDV, končna vrednost z vsemi aneksi in dodatno pogodbo pa se je približala znesku med 29,4 in 30 milijoni evrov z DDV – to pomeni več kot 50-odstotno preplačilo (približno 10 milijonov evrov več).

Poleg preplačane »Darsove kocke« Ribiča bremenijo očitki o družinskem kadrovanju, hudih konfliktih interesov, sumljivih poslih z avtovleko ter krepitvi pogodb s podjetji iz ozkega kroga Gibanja Svoboda. Junija 2026 je Državna revizijska komisija (DKOM) vložila obdolžilni predlog zoper Dars in odgovorne osebe, vključno s predsednikom uprave Andrejem Ribičem, zaradi domnevnih hudih kršitev ZJN-3.

Simbol ali simptom sistemskega razpada?

Nova poslovna stavba Družbe za avtoceste RS (Dars) na Griču v Ljubljani naj bi bila simbol moderne in trajnostne gradnje – »Darsova kocka«, ki jo je zasnoval ljubljanski studio abiro in je certificirana po DGNB-standardih, se ponaša z jekleno konstrukcijo, odmaknjeno od fasade, in s fleksibilno notranjostjo. Arhitekti so na javnem natečaju zmagali leta 2019, gradnja se je začela septembra 2022, stavba pa je bila dokončana in predana namenu v začetku leta 2025. Vendar pa je namesto simbola napredka postala očiten primer spornih praks pri političnem kadrovanju, aneksih in konfliktih interesov pod vodstvom Gibanja Svoboda.

Politični prevzem Darsa kot strateški cilj

Andrej Ribič, nekdanji šef volilnega štaba Gibanja Svoboda in direktor Elektra Ljubljana, je vodenje Darsa prevzel 7. novembra 2024. Pred njim je bil na čelu David Skornšek (začasni predsednik uprave od novembra 2023, po odstopu oz. odhodu Valentina Hajdinjaka). Glavni aneksi in sporne odločitve so se intenzivno dogajali prav v obdobju Andreja Ribiča.

Andrej Ribič je bil pred tem tudi član uprave Darsa (od januarja 2023), za predsednika je bil imenovan novembra 2024. Kot predsednik uprave je podpisoval sporne anekse, kljub zahtevi nadzornega sveta po izločitvi zaradi brata Branka (Braneta), ki po navedbah medijev vodi projekt gradnje na strani Darsa. Kljub družinskemu povezovanju (z bratom imata tudi skupno podjetje RR Team) in zahtevi po izločitvi je Andrej Ribič nadaljeval s podpisovanjem ključnih dokumentov. To je eden najbolj očitnih primerov sorodstvenega kadrovanja v slovenskih državnih podjetjih, ugotavlja tudi portal Preiskovalno.si.

Ključnih točk Ribičeve odgovornosti kot predsednika uprave Darsa je sicer več. Prva je neposredno podpisovanje spornih aneksov in pogodb brez objave javnih naročil. Čeprav je podražitev presegla zakonsko 30-odstotno mejo (95. člen ZJN-3), je namreč Ribič osebno odobril dodatna dela. Stavba je bila že v uporabi, ko so se še vedno odobravala dodatna plačila v višini več sto tisoč evrov.

Pod Ribičem so se okrepile tudi pogodbe s podjetji iz ozkega Svobodinega kroga, med drugim tudi s podjetjem Mobilia, d.o.o., katerega lastnik Tomislav Blagojević je svak poslanke Gibanja Svoboda Jane Jerman. Strokovnjaki to označujejo kot tipičen primer mrežnega in politično povezanega poslovanja, kjer se javna sredstva prelivajo k podjetjem, ki so tesno povezana z vidnimi funkcionarji stranke.

Viri opozarjajo tudi na visoka plačila. V letu 2025 je Ribič prejel več kot 222 tisoč evrov bruto plačila (približno 18.500 evrov mesečno z vsemi bonitetami), hkrati pa je uprava dobila prestižna službena vozila (Toyota Land Cruiser zanj osebno, Volvo XC90 drugemu članu). Vse to se je dogajalo v času kroničnih zastojev na avtocestah in napovedanega višanja cen vinjet za državljane.

Po doslej znanih oziroma javno objavljenih podatkih naj bi bil Ribič tudi lastnik večje jadrnice Hallberg-Rassy (dolžine 16,44 m; ocenjena vrednost med 300.000 in 800.000 evri), ki naj bi jo imel privezano v marini Borik na Hrvaškem (letni stroški priveza so od 10.000 do 12.000 evrov). Šlo naj bi že za njegovo osmo jadrnico, kaže pa predvsem na njegov prestižni življenjski slog.

Na koncu je tu še obrambna in neresna drža. Ribič sicer javno zanika odgovornost, zavrača odstop, minimalno komunicira z mediji, kritike pa označuje kot »politične napade«. Kot predsednik uprave pa je nedvomno neposredni nosilec odgovornosti za hude kršitve ZJN-3, ki jih je DKOM kvalificirala kot take.

Alenka Muhič in konflikt interesov

Alenka Muhič je bila januarja 2024 imenovana za članico uprave Darsa, odgovorno za ključno področje gradnje in razvoja infrastrukture. Po navedbah medijev je bila pred tem zaposlena v podjetju Proctor, d.o.o., ki je del konzorcija Axis in Proctor za inženirske in nadzorne storitve pri istem projektu. Vrednost pogodb konzorcija Axis in Proctor se je po njenem prihodu zvišala z okoli 579.500 evrov na 1,1 milijona evrov. Povečanje je bilo za več kot 90 odstotkov, kar presega zakonsko 30-odstotno mejo po 95. členu ZJN-3. Proctor je hkrati potrjeval zahtevke izvajalca CGP. To predstavlja očiten sum konflikta interesov, ki ga prepovedujejo ZJN-3, zakon o integriteti in pravila SDH, so ugotovili na portalu Preiskovalno.si.

Muhičeva je bila v Dars kadrovana tudi prek Zveze za Dolenjsko (ZZD), ki se je priključila Gibanju Svoboda januarja 2024. Viri navajajo, da je šlo za tipično politično nagrado in mrežno kadrovanje, kjer javna funkcija koristi tudi prejšnjemu delodajalcu. V primeru priključitve gibanja ali stranke Zveza za Dolenjsko (zdaj je ni več) h Gibanju Svoboda pa je šlo za zelo podoben primer, kot se je to zgodilo s strankama SAB in LMŠ pod vodstvoma Alenke Bratušek ter Marjana Šarca

Posnetki Anti-Corruption 2026 in izjave odvetnika Oberstarja

Marca je bilo na portalu Anti-Corruption 2026 objavljenih več tajnih posnetkov, v enem od njih pa je Jože Oberstar, nekdanji predsednik nadzornega sveta Darsa, predsednik finančne komisije in zunanji odvetnik podjetja, razkril šokantne trditve o delovanju Darsa pod aktualno upravo.

Ključne Oberstarjeve trditve lahko povzamemo tako: Dars naj bi bil uporabljen kot politično orodje vlade Roberta Goloba za financiranje (izbranih) medijev in nevladnih organizacij, naklonjenih Svobodi. Denar iz Darsa naj bi se stekal prek oglaševanja, sponzorstev in poslov k »zaveznikom« stranke, in sicer za obračunavanje z nasprotniki. Razkrito je ozadje kadrovskih čistk, pritiskov na nadzorni svet in mehanizmov, kako naj bi se javni denar prek državnih podjetij (Dars, Slovenske železnice ipd.) delil za politične namene. Omenjene so bili tudi neposredne povezave med vodstvom Darsa in političnim vrhom Svobode.

Posnetki so močno odmevali v medijih, a ne v vseh. V tistih, naklonjenih Svobodi in tranzicijski levici, so o tem bolj ali manj molčali. Ribič in Dars pa sta posnetke označila za »zrežirane«, »manipulirane« in kot del političnega obračuna. Kljub temu so posnetki dodatno okrepili sum o sistemski korupciji in politični zlorabi Darsa, ki se prekriva z afero poslovne stavbe. Oberstarjeve izjave dajejo širši kontekst in kažejo, da gre za vzorec, ne za posamezne napake.

Zaključek: Pot do odgovornosti

Zadeva je še v postopku. DKOM je vložila obdolžilni predlog neposredno zoper Andreja Ribiča. Pričakovati je še odločitev Slovenskega državnega holdinga (SDH) in morebitno preiskavo Komisije za preprečevanje korupcije (KPK). Dejstvo je tudi, da mora neodvisno podrobno revizijo opraviti še Računsko sodišče RS.

Najpomembnejše izjave novega ministra za infrastrukturo in energetiko Jerneja Vrtovca

O prevzemu odgovornosti: »Če bodo pristojni ugotovili nepravilnosti pri gradnji poslovne stavbe, od predsednika uprave Andreja Ribiča pričakujem prevzem odgovornosti. Tukaj morajo biti določene posledice, tako kazenske kot odškodninske.«

Ali Ribič še uživa njegovo zaupanje: »Saj ga nikoli ni.«

O aneksih in podražitvi stavbe: »Da so vsi aneksi, ki so poslovno stavbo podražili na skoraj 30 milijonov evrov, neupravičeni – zlasti način, kako je do teh aneksov prišlo.« (Na to so opozarjali že kot opozicija.)

O odgovornosti: »Tisti, ki je vodil to poslovno stavbo, mora kazensko odgovarjati.«

Vrtovec poudarja, da končno odločitev o morebitnem odpoklicu uprave sprejema SDH (Slovenski državni holding), a jasno kaže, da od Ribiča in vodstva pričakuje odgovornost zaradi suma hudih kršitev pri gradnji stavbe.

Ozadje in kronologija javnega naročanja in podražitev gradnje stavbe Darsa na Griču

2018/2019: Javni arhitekturni natečaj – zmaga studio abiro.

2021: Glavno naročilo (približno 19,5 milijona evrov z DDV), predsednik uprave je Valentina Hajdinjak.

2024–2025: Trije aneksi (+5,3 + 2,9 + 1,8 milijona evrov) in dodatna pogodba brez objave. Skupna vrednost se je približala znesku med 29 in 30 milijonov evrov (okoli 50-odstotna podražitev – Skornšek in predvsem Ribič).

Bruto tlorisna površina: 14.310–15.000 kvadratnih metrov.

Cena za kvadratni meter: S prvotnih (do) 1.300 evrov se je zvišala na približno 2.000 do 2.100 evrov.

Aneksi glavne pogodbe – kako se je 19,5 milijona evrov spremenilo v skoraj 30 milijonov evrov

Glavno gradbeno pogodbo z gradbenim izvajalcem so podpisali julija 2021 v vrednosti 19,5 milijona evrov z DDV (v času uprave Valentina Hajdinjaka). Kasneje so sledili trije aneksi in dodatna pogodba, ki so skupno podražili projekt za več kot 10,5 milijona evrov (za več kot 50 odstotkov). Anekse je marca 2024 najprej podpisal začasni predsednik uprave David Skornšek, nato pa še Andrej Ribič, in sicer februarja in junija 2025. Marca 2026 je bila nato sklenjena še dodatna pogodba brez javnega naročila.

DKOM je prav te anekse in način njihovega sklepanja označila za hude kršitve zakona o javnih naročilih, kar je privedlo do obdolžilnega predloga zoper Dars in odgovorne osebe, vključno z Andrejem Ribičem.

Andrej Ribič je bil član uprave Darsa od januarja 2023, predsednik uprave Darsa pa je od 7. novembra 2024. V upravi je približno 3 leta in 5 mesecev, od tega kot predsednik uprave eno leto in 7 mesecev (od novembra 2024 do junija 2026).

Dars pod Ribičem: Afera z avtovleko

Dars oddaja koncesije za odvoz poškodovanih vozil (predvsem tovornjakov) zunanjem izvajalcem. Največji izvajalec je Avtovleka Draganović (Enes Draganović iz Žalca). Ribič je sodeloval pri razpisih in podaljševanju pogodb z Draganovićem. Junija 2026 so se pojavili očitki, da skuša tik pred morebitno razrešitvijo z njim podpisati večletno ekskluzivno milijonsko pogodbo. To je poleg zapletov s stavbo postalo dodatna fronta pritiska nanj. Nekateri mediji omenjajo celo špekulacije o »obljubljeni jadrnici« v zameno.