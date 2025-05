(VIDEO) Danes mineva 36 let od znamenite Majniške deklaracije, v kateri je Kučan videl grožnjo

Piše: C. R.

Na današnji dan pred 35 leti je bila na Kongresnem trgu v Ljubljani prebrana znamenita Majniška deklaracija. “Hočemo živeti v suvereni državi slovenskega naroda!”, je predstavljalo njeno osrednje sporočilo.

Na množičnih demonstracijah proti aretaciji Janeza Janše je slovenski pesnik Tone Pavček na Kongresnem trgu prebral Majniško deklaracijo. Šlo je za politično izjavo, ki so jo leta 1989 oblikovale prve opozicijske politične stranke in jo je podpisalo nekaj več kot sto tisoč ljudi. Ime dokumenta, Majniška deklaracija, je prevzeto od znamenite deklaracije dr. Antona Korošca iz leta 1917, ki je napovedovala konec Habsburške monarhije in začetek Jugoslavije. Majniška deklaracija, ki je bila spisana 72 let kasneje, pa je tlakovala pot v samostojno državo slovenskega naroda in napovedovala konec totalitarne Jugoslavije.

Politična izjava, prebrana pred več tisoč množico ljudi, je nastala aprila 1989 v pisarni Dimitrija Rupla. Poleg Rupla so pri pisanju sodelovali še Janez Janša, France Bučar, Hubert Požarnik, Veno Taufer in Ivo Urbančič.

Prav tako so bile pod Majniško deklaracijo podpisane tedanje opozicijske stranke in gibanja: Društvo slovenskih pisateljev, Slovenska demokratična zveza, Slovensko krščansko socialno gibanje, Socialdemokratska zveza Slovenije (zdaj SDS), Društvo slovenskih skladateljev in Univerzitetna konferenca ZSMS. Sočasno je nastajal projugoslovanski dokument, poimenovan Temeljna listina Slovenije 1989, ki ga je oblikovala tedanja Republiška konferenca SDZL. Za razliko od Deklaracije je Temeljna listina še vedno ohranjala jugoslovanski okvir in napovedovala prenovo nekdanjega totalitarnega sistema.

Deklaracija postala osnova političnega programa Demosa

Majniška deklaracije je nastala v negotovih časih, polnih trenj in je v nasprotju s takratnim totalitarnim jugoslovanskim sistemom pogumno ter odločno zahtevala suvereno državo slovenskega naroda, ki bo utemeljena na spoštovanju človekovih pravic, temeljnih svoboščin, demokraciji in družbeni ureditvi, ki bo zagotavljala duhovno in gmotno blaginjo v skladu z naravnimi danostmi in človeškimi zmožnostmi državljanov Slovenije. Deklaracija je v duhu slovenske pomladi in narodnega prebujanja postala osnova političnega programa Demokratične opozicije Slovenije (DEMOS), ki je leta 1990 pod vodstvom dr. Jožeta Pučnika zmagala na prvih večstrankarskih volitvah v Sloveniji po letu 1945. Demosova vlada je uspešno izvedla plebiscit za samostojno Slovenijo in 25. junija 1991 uresničila glavno točko Majniške deklaracije, ko je bila sprejeta deklaracija o neodvisnosti Republike Slovenije.

Takratni komunistični vrh je v Majniški deklaraciji videl grožnjo izgube oblasti in totalitarnih privilegijev, zato so bili odzivi nanjo siloviti. Tedanji CK Zveze komunistov Slovenije Milan Kučan je za glasilo Komunist povedal: “Nekateri slovenski demokrati, ki so tako goreči nosilci Majniške deklaracije, vidijo perspektivo mimo socializma in mimo Jugoslavije. Sam pa sem prepričan, da se odpovedati Jugoslaviji, pomeni odpovedati lastni državi.”