Bo A1 sunil Jurija Zrneca čez prag? O njegovem političnem udejstvovanju niso bili seznanjeni

Piše: Jože Biščak

»Ne podpiramo političnega angažiranja oseb, ki nastopajo kot prepoznavni obrazi naše blagovne znamke, ne glede na politično usmeritev ali stran, ki jo tak angažma predstavlja,« so za portal Nova24TV o sodelovanju slovenskega gledališkega in filmskega igralca, komika in TV voditelja Jurija Zrneca povedali pri A1, drugem največjem ponudniku telekominikacijskih storitev v Sloveniji.

Jurij Zrnec je kot zelo prepoznaven obraz sodeloval v skrajno levičarski politično-ideološki kampanji za referendum »proti politični policiji.« Prek družbenih omrežij in skupaj z radikalnim levičarjem Jašom Jenullom je ljudi nagovarjal, naj oddajo podpis za referendum. »Naprošam vse, ki imate srce in glavo na pravem mestu, da se mi pridružite pri podpisu in naredite nekaj lepega zase, za svojo družino in za svoje znance, ker je to še edina moč, ki jo očitno imamo, da se nas sliši. (…) Svoj podpis lahko oddate na upravni enoti ali na eUpravi, še preden se odpravite na dopust. Imamo še 21 dni, da zberemo 40.000 podpisov, zato ne odlašajte,« se je izpostavil, pri čemer najbrž, tako se zdi, sploh ni prebral zakona o parlamentarni preiskavi, drugače bi (ker ni neumen) vedel, da organizatorji kampanje zavajajo in zlorabljajo ime »politična policija«, ki je bila do zdaj v Sloveniji ena sama – komunistična Udba (SDV) v času prejšnjega, totalitarnega režima. Kar ga seveda ne opravičuje početja.

Strokovnjaki za marketing: »Načeloma s takimi zadevami ni nič narobe, ampak ……«

Andrej Drapal, filozof in svetovalec, nekdaj eden najbolj vplivnih marketinških strokovnjakov, pravi, da s takimi zadevami načeloma ni nič narobe, da pa pomeni tveganje za obe strani. »Za tiste, ki so za referendum, je Zrnec junak, za tiste, ki so proti, ni. Je pa edini, ki bo izgubil. Do zdaj je bil sprejemljiv tako za levico kot za desnico, oboji so ga imeli radi, zdaj bo izgubil del svojega kapitala, se pravi podpornikov,« dodaja Drapal.

Drugi marketinški strokovnjak, ki je v tem primeru želel biti neimenovan, tudi pravi, da ni nič narobe, saj je to na razvitem zahodu vsakodnevna praksa, da se zvezdniki pojavljajo v političnih in ideoloških kampanjah. »Ne vem, kakšno pogodbo ima Zrnec z A1 in kaj tam piše, kaj lahko v času oglaševalske kampanje počne ali propagira ter kaj ne,« pravi sogovornik in dodaja, da imajo v takih primerih škarje in platno v rokah potrošniki, ki svoje lahko uveljavijo z bojkotom ali protestom: »Zagotovo je to tveganje za oglaševalca. To se bo pokazalo na srednji rok: ali bodo tisti, ki se zdaj zgražajo, v resnici v doglednem času odpovedali naročnino pri operaterju. Taki bojkoti so praviloma lahko uspešni na razvitih potrošniških trgih z daljšo demokratično tradicijo.«

A1: Nismo vedeli, tega ne podpiramo

Na A1 pravijo, da z osebnim angažmajem Jurija Zrneca v referendumski kampanji niso bili predhodno seznanjeni in da so za njegovo sodelovanje izvedeli šele iz objav na družbenih omrežjih. Po njihove gre za zrnčevo osebno odločitev in ravnanje kot zasebnika, ki ne predstavlja stališč družbe A1 Slovenija.

Kljub temu pa: »V A1 Slovenija smo kot podjetje politično nevtralni in se ne povezujemo z osebnimi političnimi stališči, prepričanji ali aktivnostmi naših poslovnih partnerjev. Prav tako ne podpiramo političnega angažiranja oseb, ki nastopajo kot prepoznavni obrazi naše blagovne znamke, ne glede na politično usmeritev ali stran, ki jo tak angažma predstavlja.«