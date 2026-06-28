»Black Cube« – konstrukt, ki se sesuva

Piše: Gašper Blažič

Vse bolj postaja jasno, da je bila tik pred volitvami naša osrednja obveščevalna služba grobo zlorabljena za strankarske namene.

Spomnimo: praktično tik pred volitvami so v javnost spravili spin, da je prisluhe z nekaterimi znanimi osebami posnela agencija Black Cube iz Izraela, bojda po naročilu stranke SDS, ki naj bi za to imela motiv. Posledično se je tik pred volitvami javnomnenjski trend obrnil; Svoboda je spet dobila prvo mesto, kar pa ni pomagalo, saj Robert Golob vseeno ni mogel sestaviti vlade. Lahko pa zdaj opleta z oznakami, da so sedanjo koalicijo sestavili »prevaranti«.

Ni dokazov za to, kar so trdili

Volitve so mimo, umazane podrobnosti o spinu, s katerim so hoteli »svobodnjaki« dobiti še en mandat za vladanje, pa šele zdaj prihajajo na dan. Očitno je, da bo podrobnosti afere treba raziskati. Vse skupaj se je začelo odvijati na sejah parlamentarne komisije za nadzor nad obveščevalnimi in varnostnimi službami (Knovs). Zdaj že nekdanji direktor Sove – vmes ga je nova vlada namreč razrešila – Joško Kadivnik je namreč priznal, da Sova nima dokazov o tem, da je agencija Black Cube res naredila posnetke prisluhov. To informacijo je v javnost spravil Žan Mahnič (SDS), sicer član te komisije, s tem pa spravil v bes predsednico Knovsa Janjo Sluga (Svoboda), češ da je razkril tajne podatke, saj je Kadivnik pričal »za zaprtimi vrati«, a hkrati Black Cube ni bil na dnevnem redu. Nenavadno. Kakor koli že, Janja Sluga je besno protestirala pri predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviću, a spet se je vsa obtožba skoncentrirala na formalnost in ne na vsebino. Torej, da je Mahnič izdal nekaj, česar ne bi smel, nič pa o tem, da je Kadivnik neposredno demantiral Roberta Goloba, ki je trdil, da ima Sova vse dokaze, Sova pa teh trditev ni zanikala. Spomnimo: po »tisti« tiskovni konferenci Boruta Mekine, Filipa Dobranića in Nike Kovač se je izprsil zdaj že nekdanji državni sekretar Vojko Volk in precej neprepričljivo predstavljal »ugotovitve« Sove, ki naj bi dokazovale vmešavanje tujine v slovenske volitve. Kot opozarja Peter Jančič, so predstavnikom Black Cuba raje prepovedali vstop v državo, kot da bi jih ulovili, zaslišali in spravili na sodišče.

Vse zaradi južnoafriške tožbe

A očitno predstavnike Svobode zdaj skrbi nekaj drugega. Namreč, že nekaj časa se je govorilo, da je prejšnja vlada klonila pod pritiski, ko na svoji spomladanski seji ni izglasovala pridružitve Slovenije tožbi Južnoafriške republike proti Izraelu zaradi domnevnega genocida nad Palestinci. Zdaj je postalo jasno, da sta ključni osebi, ki sta »zatajili«, po vsej verjetnosti Vrečko ter Robert Golob, in sicer zaradi preprečevanja objave novih prisluhov. Vseeno pa so se predstavniki tedaj vladajoče levice močno šopirili s svojo protiizraelsko usmeritvijo, sprejemali so razne sankcije ter izobesili palestinsko zastavo – ki je od primopredaje s sedanjo vlado ni več. Padle so tudi sankcije. Še malo pred tem je Golobova vlada v svojih zadnjih izdihljajih zavrnila potniško letalo iz Izraela, ki je hotelo pristati v Ljubljani. Skratka, veliko populizma, v ozadju pa velik »fuj« prejšnje koalicije. Ko se je na to temo oglasil še poslanec Mahnič, je bila panika popolna. Jasno je postalo, da bo morala tudi policija pojasniti, kaj je imela z afero Black Cube, saj se same vsebine posnetkov ni nihče dotikal – vsi so se ukvarjali samo s tem, kdo je snemal in kdo objavljal.

Kdo je v resnici vplival na kampanjo?

In kaj je med drugim povedal Mahnič že v začetku meseca? Poglejmo. »Ker enega dokaza ni, kolegice in kolegi, enega dokaza ni – in to smo tisti, ki smo bili včeraj (dejansko pred dvema tednoma, ko je bil Kadivnik na seji Knovsa še zadnjič v vlogi direktorja Sove, op. a.) na Komisiji za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, slišali –, da je te posnetke posnela agencija Black Cube. Lahko jih je posnel kdor koli, lahko jih je posnela kakšna druga izraelska služba, kajti glejte, jaz sem prepričan, da bi bilo Izraelu veliko bolj v interesu imeti za predsednika vlade nekoga, ki ga lahko držiš – vemo, za kaj – s posnetki, kot pa nekoga, čigar zunanji minister je na ‘hearingu’ dejal, da bo Slovenija ravnala po mednarodnem pravu. In kaj se zgodi? Ko vlada odstopi od tožbe, se posnetki nehajo objavljati, govori pa se, da so bile še zelo zanimive osebe na teh posnetkih. Zdaj, ali jih bomo kdaj videli ali jih ne bomo – jaz upam, da jih bomo, ampak dvomim.« Kot je dodal, se zelo veseli epiloga afere Black Cube, spomnil pa je tudi, kaj se je dogajalo na javnomnenjskih lestvicah zadnji teden pred volitvami. »Verjemite mi, če bi mi imeli vsa volišča zakonita na predčasnem glasovanju in če bi naši rojaki po svetu vsi dobili glasovnice, bi kljub temu SDS v nedeljo ob sedmih zvečer bila zmagovalka.« Odziv predsednice Knovsa je seveda sledil precej pozno.

Skrbi jih epilog afere

Mahnič je v zvezi z obtožbo predsednice Knovsa, da je prekoračil pooblastila, v začetku prejšnjega tedna ponovno opozoril, da ni šlo za nobeno izdajanje tajnih podatkov, saj Sova nima ničesar v rokah, da bi lahko še naprej vzdrževala spin o Black Cubu. Kot je poročal Požareport, je novico o Kadivnikovem šokantnem priznanju potrdilo več oseb, zato Janja Sluga v tem primeru pač strelja s slepimi naboji. Zakonodaja namreč natančno določa, kdaj gre za izdajo tajnih podatkov. Je pa Mahnič tudi napovedal, da bo novega direktorja Sove Janeza Stuška pozval, naj z vsega, kar se tiče Black Cuba, umakne stopnjo tajno, zdaj že nekdanjemu direktorju Sove Jošku Kadivniku pa je očital, da je »bil glavni piarovec Roberta Goloba zadnji teden volilne kampanje«. Skratka, ko bodo znane vse podrobnosti konstrukta Black Cube, se bo pokazalo, na kako umazan način deluje tranzicijska levica. No, kot opozarja Požareport, bodo zdaj skušali zadrego in sram zmanjšati s preusmeritvijo pozornosti na medsebojni spopad Sluge (Svoboda) in Mahniča (SDS). Tipično …