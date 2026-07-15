Ali Rusija načrtuje napade na kritično infrastrukturo na Poljskem ter baltskih državah?

Piše: C. R.

Litovski predsednik Gitanas Nauseda je danes na podlagi obveščevalnih podatkov opozoril, da bi Rusija lahko načrtovala provokacije in napade na kritično infrastrukturo na Poljskem ali v baltskih državah, da bi preizkusila enotnost zveze Nato. Njegove bojazni je med obiskom v Vilniusu potrdil tudi predsednik Latvije Edgars Rinkevičs.

Nauseda je v pogovoru za baltsko tiskovno agencijo BNS danes povedal, da so od litovske obveščevalne službe dobili informacije o morebitnih ruskih provokacijah, v katerih pa ne navajajo natančnega kraja ali časa, “ker je to preprosto nemogoče določiti”.

Pojasnil je, da Moskva morda še ni zaključila faze načrtovanja in da so “morda seznanjeni samo z načrtom ali zastavljenim ciljem”, da pa se oblasti v Litvi pripravljajo na širok spekter možnih napadov, ki bi lahko prekinili delovanje ključne infrastrukture. Zato bodo po njegovih besedah preventivo okrepili varnostne ukrepe okoli energetskih in transportnih lokacij, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Po pogovorih z latvijskim kolegom pa je na skupni novinarski konferenci povedal, da gre za energetsko in transportno infrastrukturo, s poškodbo katere bi lahko prekinili delovanje celotnega energetskega sistema. “To načrtovanje poteka na najvišji ravni, dejansko v Moskvi,” je dodal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Njegovemu opozorilu pred morebitnimi ruskimi provokacijami v regiji se je pridružil tudi Rinkevičs. Dejal je, da se morajo baltske države – Estonija, Latvija in Litva, ki so tako kot Poljska članice EU in Nata – pripraviti na provokativna dejanja Rusije. Meni namreč, da bi se Moskva, ko ne bo več napredovala v ukrajinski vojni, lahko zatekla k provokacijam, da bi preizkusila odločnost in zavezanost članic Nata medsebojni obrambi.

“Podatki, ki smo jih prejeli od različnih agencij iz Litve in Latvije ter drugih članic Nata kažejo, da obstajajo poskusi organiziranja sabotaž in hibridnih napadov, da bi spodkopali varnost naših držav,” je dejal po poročanju litovske javne televizije LRT.

To sta bili zadnji v vrsti opozoril vodij držav na vzhodnem krilu Nata, da bi Rusija lahko skušala preizkusiti zavezništvo, medtem ko vojni v Ukrajini po več kot štirih letih ni videti konca. Junija je poljski premier Donald Tusk dejal, da je v prihodnjih tednih in mesecih mogoče pričakovati “več vrst eskalacij” proti eni od držav v regiji.