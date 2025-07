(AKTUALNO) Višje sodišče razveljavilo sodbo Michelu Stephanu

Piše: C. R., STA

Višje sodišče v Ljubljani je po poročanju Večera sledilo pritožbam obrambe Michela Stephana in razveljavilo sodbo, s katero ga je ljubljansko okrožno sodišče oktobra lani spoznalo za krivega napeljevanja k umoru in mu prisodilo 16 let zapora.

Stephanov odvetnik Gorazd Fišer je za Večer potrdil, “da je višje sodišče sledilo določenim navedbam obrambe v pritožbi, zato je bila sodba razveljavljena in bodo mojemu klientu sodili znova”. Katere pritožbene navedbe obrambe je višje sodišče upoštevalo pri razveljavitvi sodbe, javno ni znano. Obtoženemu, ki vztraja pri svoji nedolžnosti, pa bo na vnovičnem sojenju sodil isti sodni senat kot na prvem, ki ga je vodila okrožna sodnica Jasmina Ivančič, še navaja časnik.

Stephana so leta 2017 priprli zaradi napeljevanja Iračana Alija H. R. R. k umoru Janeza Plavca, enega od vodilnih na Kemijskem inštitutu, kjer je bil nekaj časa zaposlen tudi Stephan. Poleti 2020 ga je sodišče obsodilo na osemletno zaporno kazen. Ključna priča, ki je pripeljala do obsodbe, je bil Iračan, ki naj bi ga Stephan napeljeval k umoru Plavca, a se je raje odločil zadevo prijaviti policiji.

Zato naj bi Stephan, ko je v priporu čakal na sojenje v zadevi Plavec, načrtoval tudi umor Iračana. Za umor Iračana, sicer prosilca za azil, naj bi Stephan ponujal 30.000 evrov sojetnikoma v ljubljanskem zaporu A. K. in M. Š., slednji naj bi imel nalogo priskrbeti izvajalce umora zunaj zapora. A je A. K. njegov domnevni načrt razkril policiji, enako naj bi storil tudi M. Š., ki naj bi prav tako vedel za Stephanov načrt. Stephan naj bi imel za umor pripravljene tudi številne scenarije.

Po mnenju obrambe, ki se zoper sodbo prvostopenjskega sodišča med drugim pritožila zaradi bistvenih kršitev kazenskega postopka in pravice do obrambe ter nepopolne ugotovitve dejanskega stanja, se je sodišče pri obsodbi preveč naslanjalo na izpovedi A. K. in M. Š. Stephan je bil obsojen izključno na podlagi izpovedb sojetnikov in zapiskov A. K, drugih dokazov za očitana kazniva dejanja ni, je med drugim poudaril Stephanov zagovornik Gorazd Fišer na javni seji, na kateri je senat višjega sodišča konec maja obravnaval pritožbo obrambe. Obramba dvomi tudi v verodostojnost obeh prič.

Tožilka Ana Kirn je na omenjeni seji opozorila, da si je obramba že med sojenjem na prvostopenjskem sodišču prizadevala, da bi A. K. in M. Š prikazala kot neverodostojni priči, obrambi je očitala tudi ponovno preverjanje že preverjenih dejstev. Tožilstvu je predlagala, da pritožbi obeh zagovornikov zavrže, glede kazenske sankcije pa meni, da je primerna, “celo na spodnji meji kazenskega okvirja”.

Oktobra lani je sodišče Stephana spoznalo za krivega napeljevanja k umoru in mu prisodilo 16 let zapora. Ker pa je bil Stephan zaradi napeljevanja k uboju (med sojenjem je tožilstvo obtožbo za napeljevanje k umoru prekvalificiralo v napeljevanje k uboju) enkrat že obsojen na osemletno zaporno kazen, je bil enotno obsojen na 23 let in osem mesecev zapora. Stephana je sodni senat obsodil tudi na izgon iz države za obdobje petih let po prestani zaporni kazni, saj so presodili, da bi njegova prisotnost ogrožala javno varnost.