(AKTUALNO) V novi številki revije Demokracija preberite: Izključujejo in zavirajo razvoj! Janša: Osamosvojitvena Slovenija ne bo nikoli več nastavljala drugega lica! Razsipna Golobova ministrstva! Intervjuja: Monika Kirbiš Rojs in Jože Plut

Piše: Uredništvo Demokracije

Izšla je nova številka revije Demokracija! V njej pišemo o proslavi ob dnevu državnosti in levičarski politiki izključevanja, ki nas še vedno razvojno bremeni. Razkrivamo finančno prekomerno porabo ministrstev pod prejšnjo Golobovo levičarsko vlado. Tribune: Prim. Janez Remškar, dr. Tomaž Kladnik, dr. Anton Olaj, ddr. Klemen Jaklič in Petro Bešta. Intervjuji: dr. Monika Kirbiš Rojs, Damian Ahlin in dr. Jože Plut.

Osrednja državna proslava ob dnevu državnosti na Trgu republike v Ljubljani je potekala v znamenju politične razdeljenosti, ki je kljub prazničnemu vzdušju in bogatemu kulturno-umetniškemu programu ni bilo mogoče prikriti. Že pred proslavo je prišlo do zapleta glede praporov in simbolov. Protokol Republike Slovenije je v prvotnem vabilu določil, da morajo imeti prapori in zastave na vrhu droga državni grb. To je izključilo veteranske organizacije, kot sta Zveza združenj borcev za vrednote NOB in Društvo TIGR, ki na svojih praporih tradicionalno nosita peterokrako rdečo zvezdo oziroma lipov list. Organizacije so zato napovedale bojkot, kar je sprožilo dodatne razprtije in očitke o izključevanju. Šele po javnih polemikah je protokol popustil in dovolil tudi prapore z rdečo zvezdo.

»35 let potem – Ocene in analize prehoda v normalnost«

V dvorani Muzeja Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve v središču Ljubljane je 19. junija potekal ob 35. obletnici slovenske osamosvojitve mednarodni simpozij z naslovom »35 let potem – Ocene in analize prehoda v normalnost«. Dogodek, ki so se ga udeležili ugledni gostje, je pripravil Inštitut dr. Jožeta Pučnika v sodelovanju s fundacijo Konrad Adenauer Stiftung, Zborom za republiko in Združenjem za vrednote slovenske osamosvojitve.

Prekomerna poraba ministrstev pod Golobovo vlado

Odhodki državnega proračuna so poskočili za 15,6 odstotka na 7,4 milijarde evrov, poraba po ministrstvih v prvih petih mesecih je drastično narasla, za kar 980,7 milijona evrov. Priča smo nenadzorovani rasti odhodkov zaradi odločitev prejšnje koalicije pod vodstvom Roberta Goloba. Nova vlada pod vodstvom Janeza Janše je napovedala temeljit pregled javnih financ. Vlada RS se je namreč na 3. redni seji 18. junija 2026 seznanila z odhodki državnega proračuna za obdobje januar–maj 2026 v primerjavi z enakim obdobjem leta 2025.

Evropski migracijski pakt in njegovo uresničevanje

Po letih neuspešnega upravljanja nezakonitih migracij je Evropska unija aprila 2024 sprejela Pakt o migracijah in azilu, pri čemer je imela ključno vlogo Evropska ljudska stranka (EPP). Paket desetih uredb in direktiv je v polni uporabi od 12. junija 2026. Medtem ko ga je levičarska Golobova vlada popolnoma ignorirala, ga nova vlada Janeza Janše odločno uresničuje.

Po političnem čiščenju: Vprašanje rehabilitacije policistov

Politična stigmatizacija in dehumanizacija! Po menjavi oblasti leta 2022 je slovenski politični prostor zaznamovala uporaba izraza »čiščenje janšistov«. Ta sintagma ni problematična zgolj zaradi svoje politične vsebine. V sebi nosi tudi element politične stigmatizacije. Politična stigmatizacija posameznika ne opredeljuje po njegovih konkretnih ravnanjih, strokovnosti ali odgovornosti, temveč ga reducira na domnevno politično identiteto.

Vojna za obrambo demokratične in suverene Slovenije, 2. del

Agresijo na Slovenijo enote in poveljstva JLA začnejo izvajati 26. in 27. junija 1991 s korpusnih območij, ki so bila podrejena 5. vojaškemu območju v Zagrebu: 13. korpus, poveljstvo na Reki, 14. korpus, poveljstvo v Ljubljani, 31. korpus, poveljstvo v Mariboru, 32. korpus, poveljstvo v Varaždinu, 10. korpus, poveljstvo v Zagrebu in 5. korpus vojaškega letalstva in protizračne obrambe, poveljstvo v Zagrebu. JLA naj bi operacijo na Slovenijo izvedla sorazmerno hitro in brez prevelikih zapletov. A, si je v Sloveniji polomila zobe.

Intervjuji: Monika Kirbiš Rojs, Damian Ahlin in Jože Plut

Dr. Monika Kirbiš Rojs, ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj v 16. slovenski vladi, je v pogovoru za naš medij predstavila svoje prve vtise na čelu resorja, ključne izzive pri črpanju evropskih sredstev ter vizijo regionalnega razvoja Slovenije. V obsežnem intervjuju je spregovorila o padcu Slovenije pri črpanju kohezijskih sredstev, nujnosti pospešitve projektov, pripravi na novo finančno perspektivo 2028–2034, decentralizaciji države, ustanovitvi pokrajin ter krepitvi lokalne samouprave. Posebej je poudarila, da morajo občine v državi videti partnerja in ne administrativne ovire. Objavljamo tudi intervjuja s predsednikom Slovenske kulturne akcije Damianom Ahlinom in duhovnikom ter prvim vojaškim vikarjem Slovenske vojske dr. Jožetom Plutom.

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