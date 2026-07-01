(AKTUALNO) Lotrič in Kirbiš Rojsova ovadila Bratuškovo zaradi seje komisije DZ o financiranju stranke Fokus

Piše: C. R., STA

Predsednik stranke Fokus Marko Lotrič in njena generalna sekretarka Monika Kirbiš Rojs sta v torek vložila kazensko ovadbo zoper predsednico komisije DZ za nadzor javnih financ Alenko Bratušek. Očitata ji, da je s sklicem in vodenjem seje o financiranju stranke Fokus komisiji pripisala pristojnosti, ki jih poslovnik DZ ne določa.

Bratuškova je po mnenju predsednika stranke Fokus in državnega sveta Lotriča ter generalne sekretarke stranke, nekdanje generalne sekretarke državnega sveta in aktualne ministrice za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Kirbiš Rojs s sklicem in vodenjem seje komisije za nadzor javnih financ omogočila obravnavo zadeve, za katero ta komisija po poslovniku DZ ni pristojna.

Kot so danes sporočili iz Fokusa, zato predlagata preveritev suma storitve kaznivih dejanj zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic in nevestnega dela v službi.

S takšno obravnavo je bila namreč predlagateljem omogočena nepremoženjska politična korist v obliki javne parlamentarne obravnave političnega konkurenta, njima pa povzročena politična škoda in škoda zaradi vpliva na ugled, trdita.

Naznanitev suma kaznivega dejanja se nanaša na nujno sejo 19. junija, katere edina točka dnevnega reda je bil sum nezakonitega financiranja stranke Fokus. “Iz zahteve za sklic seje je razvidno, da je bila predmet obravnave zgolj pravilnost financiranja politične stranke Fokus, med predlaganimi sklepi pa tudi pobuda, da komisija za nadzor javnih financ računskemu sodišču predlaga izvedbo revizije poslovanja stranke za obdobje od njenega vpisa v register političnih strank do parlamentarnih volitev marca letos. V tem obdobju stranka Fokus še ni bila upravičena do financiranja iz državnega proračuna, zato v zvezi s tem ni predmeta za revizijo,” so navedli v stranki.

Ta parlamentarna komisija po njihovih besedah ni pristojna za presojo zasebnih plačil fizičnih oseb, organizacije strankarskih dogodkov, najema prostorov ali drugih vprašanj politično-strankarskega delovanja, ki niso neposredno povezana z izvrševanjem državnega proračuna.

Lotrič in Kirbiš Rojsova sta v predloženem dokumentu zapisala, da predsednik delovnega telesa ni zgolj formalni sklicevalec sej, temveč nosi odgovornost za zakonito delo komisije. Zato bi morala predsednica komisije že ob prejemu zahteve za sklic presoditi, ali predlagana vsebina sodi v njeno delovno področje. Če bi ugotovila, da ga presega, bi morala zahtevo uskladiti s poslovnikom DZ ali obravnavo takšne točke dnevnega reda zavrniti.

Na seji sta tako Lotrič kot poslanec SDS Andrej Poglajen Bratuškovo na to opozorila, vendar se na to ni odzvala. Poglajen jo je tudi pozval, naj pojasni poslovniško podlago za takšno obravnavo, vendar je vztrajala pri svoji razlagi, ne da bi navedla določbo poslovnika, ki bi takšno pristojnost utemeljevala, so izpostavili.

Predsednica komisije je kot oseba, pristojna za sklic in vodenje sej, morala poznati meje pristojnosti komisije. Nanje je bila med sejo tudi izrecno opozorjena, vendar kljub temu ni spremenila dnevnega reda, omejila predmeta razprave ali sprejela ukrepov za zagotovitev poslovniško pravilnega dela komisije, so še poudarili v Fokusu.

Seje sicer še niso zaključili, saj jo je Bratušek ob medsebojnih očitkih in postopkovnih predlogih prekinila.