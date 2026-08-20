Afera Nataše Pirc Musar ni neka “mini aferica”, temveč vprašanje nacionalne varnosti – takole pravi analitik …

Piše: T. B.

V pogovoru o aktualnem dogajanju v zvezi s predsednico republike Natašo Pirc Musar in razkritji o njeni dolgoletni prijateljici Viktoriji Krivolucki je politični analitik Miran Videtič ocenil, da gre za resno varnostno vprašanje, ki ga poskušajo zamegliti z drugimi političnimi pobudami. “Kar se tiče afere Nataše Pirc Musar, se je zadeva politizirala do te mere, da danes posamezni politiki seveda v svojem ideološkem mehurčku želijo nagovarjati ljudi. Kar se tiče politike, niso najbolj verodostojni,” je uvodoma poudaril.

Dodal je, da se je v zadnjih dneh pogovarjal z več varnostnimi in obveščevalnimi strokovnjaki iz regije, ki so bili znani predvsem v 90. letih balkanskih vojn in so morali zelo resno opravljati svoje naloge: “Vsi so enotni. Zadeva ni nedolžna in državljani bi morali biti zaskrbljeni. Mi danes ne govorimo o neki mini aferici, ki se tiče neke politične poteze. Govorimo o nacionalni varnosti države.”

Po njegovem mnenju skuša “fabrika političnega podzemlja“, ki je Natašo Pirc Musar ustoličila, preusmeriti pozornost z njene afere. “Posledično so našli tam nekega starčka, ki želi odigrati vlogo koristnega idiota in se ukvarjati s predsednikom Državnega zbora – in to celo na način neke precej estradne internetne spletne pobude za njegov odstop. S tem bi seveda deloma ali pa v celoti lahko zameglili tisto pravo afero, ki se dotika države, to je afera Nataše Pirc Musar”, je nadaljeval.

Namen peticije proti Stevanoviču je preusmerjanje pozornosti

Videtič se je strinjal, da je peticija za odstop predsednika Državnega zbora Zorana Stevanovića, ki jo je sprožil Miha Brejc, namenjena predvsem preusmerjanju pozornosti: “Poglejte, Miha Brejc je že pri aferi Nataše Pirc Musar želel zadevo speljati stran od bistva. Omenjal je določene osamosvojitelje, konkretno gospoda Bavčarja, ni pa se ukvarjal z bistvom te afere. Tako da ni presenečenje, da so ga angažirali – da ga je to politično podzemlje angažiralo tudi za zbiranje teh spletnih podpisov za odstop predsednika Državnega zbora. Pravzaprav samo nadaljuje tam, kjer je začel. Tako kot sem prej rekel, gre za dobesedno koristnega idiota tega političnega podzemlja. Ne vem pa, če mu je tega treba.”

Na vprašanje, kako se bo zgodba odvijala naprej in ali lahko pričakujemo še bolj sporna razkritja, je Videtič izpostavil vlogo tujih medijev: “Strokovnjaki, ki so si pogledali zapise avstrijskega medija, so lahko jasno prepoznali – če imajo vsaj delček znanja s področja varnostnih in obveščevalnih krogov –, da članek ni bil napisan zgolj z novinarskim raziskovanjem. V avstrijskem članku je kar nekaj podatkov, ki so res obveščevalni podatki, pri čemer je treba omeniti, da se je Dnevnik naknadno prilepil na ta avstrijski zapis.”

S tem je mislil na skupno preiskavo avstrijske tiskovne agencije APA in slovenskega Dnevnika, ki je razkrila povezave Viktorije Krivolucke z nekdanjim visokim slovenskim obveščevalcem Romanom Jegličem ter večkratna skupna potovanja Nataše Pirc Musar in Krivolucke v Rusijo.

Videtič je nadaljeval: “In zdaj se tukaj odpira vprašanje, kdo v soseščini ali v mednarodni skupnosti ima še interes, da Slovenijo na tak način opozori, da je zadeva šla predaleč. Jaz mislim, da od slovenskih mainstream medijev ne moremo pričakovati, da bi šli v tako zgodbo, ker so vsi “zlizani” ali pa v koaliciji s to ideologijo norosti, katere predstavniki so trenutno Robert Golob, Urška Klakočar Zupančič in Nataša Pirc Musar. Zato nam morajo opozorila prihajati od zunaj. In jaz sem pristaš takih zadev – da tudi tujina opozori slovensko javnost na nečednosti, ki jih delajo slovenski politični šarlatani, ki jim je bila dana vloga državnih funkcij.”

Analitik tako vidi v tujih razkritjih pomemben signal, da gre za vprašanje, ki presega domače politične obračune, in opozarja, da bi morala javnost resno vzeti opozorila o morebitnih varnostnih tveganjih.