Za dokončanje mandata Lindseyja Grahama je guverner Južne Karoline imenoval Grahamovo sestro Darline

Piše: B. S.

Po nenadni smrti senatorja Lindseya Grahama iz Južne Karoline je guverner Henry McMaster za začasno senatorko do dokončanja preostalega Grahamovega mandata izbral njegovo sestro Darline Graham Nordone.

Med ponedeljkovo tiskovno konferenco je McMaster dejal, da je »njegova dolžnost in čast imenovati nekoga, ki bo nadomestil« Grahama, čigar mandat se izteče ob koncu 119. kongresa, 3. januarja 2027. »Danes je po zakonu moja dolžnost in čast imenovati nekoga, ki bo nadomestil tega neustavljivega moškega, tega nenadomestljivega moškega, tega izjemnega moškega za preostanek njegovega mandata,« je dejal McMaster. »Lindsey je v davnih letih skrbel za svojo mlajšo sestro. V čast mi je prositi njegovo mlajšo sestro Darline Graham, da zdaj namesto njega dokonča njegovo delo.«

»Želim se zahvaliti guvernerju, da me je izbral za preostanek Lindseyjinega mandata. To je velika čast,« je dejala Graham Nordone. »Lindsey je bil vedno tam zame in zdaj bom jaz tam zanj. Moj brat je bil najbolj neverjetna oseba, izjemen vodja in preprosto resnično dober človek. Bil je prijazen in obziren ter ga je njegova družina zelo ljubila.«

Lindsey in Darline sta postala siroti, ko sta v razmaku vsega 15 mesecev zaradi bolezni iznenada umrla oba njuna starša. Dvaindvajsetletni Lindsey je prevzel skrb za tedaj 13 letno sestro in ji bil po njenih besedah »brat, oče in mati v eni osebi«.

Darline je na državni univerzi Južne Karoline magistrirala iz rehabilitacijskega svetovanja in se specializirala na slepe in slabovidne. Leta 2019 je postala komisarka in vodja agencije komisije za slepe v Južni Karolini, ki upravlja programe poklicne rehabilitacije in samostojnega življenja za slepe ali slabovidne. Je tudi članica odbora za razvoj delovne sile v Južni Karolini in odbora za upravljanje del v Južni Karolini. Leta 2026 je bila izvoljena za predsednico Nacionalnega sveta državnih agencij za slepe, svoj mandat pa je nameravala nastopiti januarja 2027.

Darline je poročena in ima dve hčeri. Do sedaj se s politiko ni intenzivno ukvarjala, čeprav je sodelovala v nekaj bratovih volilnih kampanjah. Z imenovanjem je postala prva ženska v zgodovini, ki zastopa Južno Karolino v zveznem senatu.

Njeno imenovanje so podprli vsi vidni republikanski politiki v Južni Karolini, prava tako se je strinjal tudi predsednik Donald Trump.

Projekcije so sicer kazale, da bi bil novembra Lindsey Graham ponovno izvoljen v senat. Republikanska stranka mora zdaj na hitro najti novega kandidata, ki bo nastopil na rednih volitvah v novembru. Nekateri strategi v republikanski stranki se bojijo, da bo zmanjkalo časa, da bi lahko dobro predstavili novega kandidata, zato predlagajo, da bi tudi za redne volitve nominirali kar Darline in s tem izkoristili prepoznavnost imena Graham.

Demokratska stranka v Južni Karolini sicer že od leta 1998 ni zmagala na volitvah za zvezni senat.