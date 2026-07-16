V Ukrajini protesti po razrešitvi obrambnega ministra

Piše: C. R.

V več ukrajinskih mestih so danes izbruhnili protesti proti razrešitvi dosedanjega ukrajinskega obrambnega ministra Mihaila Fedorova. Ta se je na položaju večkrat znašel v sporu z vojaškim vodstvom, zlasti z vrhovnim poveljnikom vojske Oleksandrom Sirskim. Slednjega je danes obtožil, da je oviral pobude ministrstva in da razdvaja državo.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v nedeljo napovedal preoblikovanje vlade. Kmalu zatem je parlament sprejel odstop Julije Sviridenko s položaja premierke, s čimer je bil razrešen celoten ministrski kabinet. Za novega premierja pa so poslanci danes potrdili Sergija Koreckega, dosedanjega vodjo energetskega podjetja Naftogaz.

V več mestih po državi so nato izbruhnili protesti proti razrešitvi Fedorova. V Kijevu se je denimo zbralo več kot tisoč ljudi, ki so mahali z zastavami Ukrajine in EU. Po poročanju lokalnih medijev so protesti potekali tudi v Lvovu, Odesi in Dnipru.

35-letni Fedorov je vodenje obrambnega ministrstva prevzel pred šestimi meseci. Njegovi podporniki mu pripisujejo zasluge za boj proti korupciji in prizadevanja za izboljšanje položaja na fronti. Kot minister se je zavzemal za reforme v vojski na področju tehnologije, javnih naročil ter razvoja in uporabe dronov, pri čemer se je večkrat znašel v sporu z vojaškim vodstvom, zlasti s Sirskim.

Fedorov je danes na novinarski konferenci povedal, da je predsedniku predlagal menjavo vrhovnega poveljnika. “Ko je predsednik dejal, da ne namerava zamenjati Sirskega, sem (…) rekel, da se bom naučil delati z njim. (…) A vse pobude, ki smo jih predlagali, so bile blokirane,” je po poročanju britanskega BBC opozoril Fedorov.

“Namesto da bi našel način, kako asimetrično premagati Rusijo (…), je našel način, kako razdeliti našo državo,” je še dejal glede Sirskega. Prav tako je zatrdil, da je Sirski postavil ultimat za njegovo razrešitev z ministrskega položaja in podvomil v to, ali bo Ukrajina lahko premagala Rusijo, če bo Sirski še naprej vodil vojsko.

Fedorov je že v sredo zvečer v objavi na Telegramu namignil, da ga Zelenski verjetno ne bo ponovno imenoval na ta položaj. Za njegovega najverjetnejšega naslednika velja dosedanji notranji minister Igor Klimenko.

Zelenski je ob tem danes pozval k enotnosti znotraj vojaškega vodstva. “Predsednik v vojnem času v takšni situaciji resnično ne bi smel biti prisiljen izbirati,” je še dejal ob omembi spora med Fedorovom in Sirskim. Slednji pa je pozval k nacionalni osredotočenosti na vojno z Rusijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.