(SPOROČILO IZ MEDŽUGORJA) Postanite nosilci miru, saj je mir v nevarnosti (+KOMENTAR)

Piše: Blagovest.si

Sporočilo Kraljice miru po vidkinji Mariji 25. avgusta 2026:

“Dragi otroci!

Danes vas kličem: vrnite se k Bogu, vrnite se k molitvi, da bi postali nosilci miru.

Molite, otročiči, za mir, ki je v nevarnosti, in naj znova molitev teče iz vaših src in iz vaših družin, da bi v radosti začutili Jezusov glas v svojih srcih: Mir z vami!

Bodite, otročiči, nosilci miru in molitev za vse tiste, ki ne molijo.

Jaz sem z vami in molim za vse vas pred svojim Sinom Jezusom.

Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu.”

(S cerkveno odobritvijo.)

Marijin klic je zelo resen. Poziva k vrnitvi. K obratu. K temu, kar nakazuje beseda iz Svetega pisma “metanoia”. To pomeni preokret srca, mentalitete, načina življenja.

Nedavno smo imeli zelo zanimiv seminar na Kureščku, kraju, kjer Kraljica miru vsem iskrenim iskalcem miru le-tega izprosi. Misijonar, duhovnik in karizmatik oče James Manjackal je podrobneje razložil, kaj konkretno pomeni spreobrnjenje v našem življenju. Tudi sami moramo narediti korak v to smer. Ne moremo biti zgolj kulturni kristjani, ki bomo svojo identiteto gradili izključno na dejstvu svoje udeležbe pri nedeljski maši. Lahko lažemo sami sebi, toda priznati si moramo, da nimamo miru. Nimamo miru, ker smo opustili spoved, ker morda k obhajilu hodimo v smrtnem grehu, ker nočemo odpustiti in gradimo na lastnem ponosu. Drža molitve pomeni držo ponižnosti. Priznati moramo, da sami ne zmoremo veliko. Lahko samo darujemo svoje šibke moči, priznamo svojo ranjenost. Bog vsakemu govori: “Dovolj ti je moja milost.”

Ko postanemo molivci s srcem, smo tudi nosilci miru. Za sebe in za druge. Velikodušno odpuščamo. To je velik korak. Prisluhniti pa moramo, kaj nam Bog govori v srcu. Jezus je med svoje učence na dan vstajenja prišel s pozdravom miru. Lahko bi jih oštel, ker so bili strahopetni. Toda prihaja v miru. In tudi vsakemu od nas sporoča isto: Mir s teboj. Njegov glas lahko prepoznamo, ker prinaša radost. Mir v srcu je prvi pogoj za mir v svetu. Zato odložimo vsako maščevanje in zamero. Odprimo vrata Kristusu, kot je dejal že sv. Janez Pavel II.

Povabljeni smo, da postanemo nosilci miru tudi za tiste, ki ne molijo. To je drža zadoščevanja. Človeštvo potrebuje molivce zagovornike. Tiste, ki bodo zastopali ostalo večino, ki morda niti ne zna moliti. Že molitev angela v Fatimi je to nakazovala. Tudi Marija, Kraljica miru, je naša zagovornica pri Jezusu. Posnemamo jo v tem. Ne pustimo, da bi ljudje padali v peklensko dolino.

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