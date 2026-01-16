Pozabljeni prvi mučenci iz vrst Frančiškovih manjših bratov? Danes goduje sv. Berard, ki je prvi od njih prelil kri – in to v Marakešu!

Piše: Blagovest.si

Danes goduje sv. Berard s tovariši. Gre za prvega od mučencev, ki so kot prvi člani reda manjših bratov dali življenje za Jezusa in sicer v Marakešu v Maroku. Tam jih je dal usmrtiti sultan.

Po generalnem kapitlju v Asissiju leta 1219 je sv. Frančišek Asiški poslal brate Berarda, Petra in Otona, ki so bili duhovniki, ter Akursija in Adjuta, ki sta bila laika, oznanjevat evangelij muslimanskim Mavrom na zahod Evrope. Najprej so pridigali v Italiji, nato v Španiji in nazadnje v Maroku, od koder so bili najprej pregnani, a so se nato vrnili. 16. januarja 1220 so bili bičani do kosti, na rane so jim dajali vroče olje in kis, nazadnje so jim glave prepolovili z meči. Njihove posmrtne ostanke so morali bratje odkupiti in se sedaj nahajajo v mestu Coimbrau, njihov god pa je 16. januarja.

