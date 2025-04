(MISEL ZA VELIKI ČETRTEK) »Zgled sem vam dal…«

Piše: blagovest.si

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 13,1-15): Pred velikonočnim praznikom je Jezus, ker je vedel, da je prišla njegova ura, ko pojde s tega sveta k Očetu, in ker je vzljubil svoje, ki so bili na svetu, skazal svojim ljubezen do konca. Med večerjo – ko je bil hudič Judu, Simonovemu sinu, Iškarijotu, v srce že vdihnil, naj ga izda – je, ker je vedel, da mu je Oče vse dal v roke, da je prišel od Boga in da odhaja k Bogu, vstal od večerje, odložil vrhnje oblačilo, vzel prt in se opasal. Potem je v umivalnik vlil vode in začel učencem umivati noge in jih brisati s prtom, s katerim je bil opasan. Pride k Simonu Petru; ta mu pa reče: »Gospod, ti mi hočeš noge umiti?« Jezus mu odgovori: »Tega, kar jaz delam, ti zdaj ne razumeš, a spoznal boš pozneje!« Peter mu reče: »Ne boš mi nog umival, nikoli ne!« Jezus mu odgovori: »Ako te ne umijem, ne boš imel deleža z menoj.« Simon Peter mu reče: »Gospod, ne le moje noge, ampak tudi roke in glavo!« Jezus mu pravi: »Kdor se je skopal, mu ni treba drugega, kot da si umije noge, pa je ves čist. Tudi vi ste čisti, toda ne vsi.« Vedel je namreč, kdo ga bo izdal, zato je rekel: »Niste vsi čisti.« Ko jim je torej umil noge, vzel vrhnje oblačilo in spet sédel, jim je rekel: »Veste, kaj sem vam storil: Vi me kličete: ‚Učenik‘ in ‚Gospod‘, in prav pravite; saj to sem. Ako sem torej jaz, Gospod in Učenik, vam umil noge, ste tudi vi dolžni drug drugemu noge umivati. Zgled sem vam namreč dal, da bi tudi vi delali, kakor sem vam jaz storil.«

Morda se zdi komu precej nenavadno, da osrednji evangelijski odlomek na veliki četrtek, ko se spominjamo Jezusove zadnje večerje in tudi njegove oporoke in velikoduhovniške molitve, čemur sledi odhod na Oljsko goro, govori ne o spremenjenju kruha in vina v Jezusovo telo in kri, pač pa o dogodku, ki ga omenja zgolj apostol in evangelist Janez. Namreč umivanje nog učencem. V tistem času je bila navada, da je tovrsten opravek pripadel le najnižjim služabnikom, pravzaprav sužnjem. Če bi Jezus hotel posnemati logiko tedanje hierarhije, ki je na najvišje mesto postavljala velike duhovnike, pismouke, člane velikega zbora in pripadnike različnih judovskih struj, na najnižje mesto pa navadne ljudi (am-ha-arec), tujce, pogane, cestninarje, Samarijane in podobno, potem bi verjetno učenci njemu umivali noge. Kar ne bi bilo čisto nič posebnega za tisti čas. A logika je tokrat obrnjena: Jezus, učitelj, je tisti, ki učencem umiva noge, in to celo sredi večerje, v času, ko je bil prisoten še Juda Iškarjot. Da, celo ta nezvesti učenec, ki je v srcu sklenil, da pomaga izročiti Jezusa krvnikom tako, da ga bo na samem izdal in dal znamenje, naj ga primejo, je bil deležen tega nadvse nenavadnega obreda. Morda z namenom, da Jezusa dokončno prisili, naj se odloči: ali bo nastopil kot vodja osvoboditeljev, kar so si želeli slikariji in zeloti, ali pa naj propade.

