V Sloveniji imamo Jeruzalem, Dunaj in Rim, najpogostejši poimenovanji sta Gradišče in Pristava, kar 58 naselij pa je brez prebivalcev

Piše: STA, C. R.

Slovenija ima več kot 6000 naselij in 10.000 ulic, med katerimi jih ima veliko zanimiva ali nenavadna imena. Nekatera naselja nosijo enaka imena kot tuje prestolnice ali mesta, kot na primer Jeruzalem, Dunaj in Rim. Po podatkih Sursa je najgosteje naseljeno in hkrati najmanjše naselje Kerinov Grm, 58 naselij pa je celo brez prebivalcev.

Približno štiri petine naselij v Sloveniji ima edinstveno ime, druga pa si ga delijo. Najpogostejši imeni naselij sta Gradišče in Pristava, saj se vsako od njiju pojavi natanko osemkrat, Sledijo Brezje, Dolenja vas, Potok in Ravne s po sedmimi naselji, so zapisali pri Statističnem uradu RS (Surs).

Na seznamu krajevnih in uličnih imen je tudi veliko zanimivih in nenavadnih imen. V oz. na Gozdu je na začetku leta živelo 345 prebivalcev, to ime pa nosijo tri naselja v občinah Ajdovščina, Kamnik in Tržič.

Nekatera slovenska naselja nosijo enako ime kot tuje prestolnice ali mesta, vendar z bistveno manj prebivalci. Jeruzalem v občini Ljutomer je imel na začetku leta 46 prebivalcev, Dunaj v občini Krško 26 in Rim v občini Črnomelj 19. Dve naselji pa se imenujeta Podgorica, in sicer v občini Dobrepolje (64 prebivalcev) ter občini Sevnica (93). Med naselji so našli tudi Bratislavce (151 prebivalcev) in Banjo Loko (33 prebivalcev).

Najkrajše in najdaljše ime

Med imeni naselij so navedli tudi opažena nasprotja. Čeprav ima naselje Ig najkrajše ime, je v njem januarja letos prebivalo 2426 ljudi. Po drugi strani je imela Nova Gora nad Slovensko Bistrico, naselje z najdaljšim imenom (28 znakov), 145 prebivalcev.

Ljubljana je, poleg tega, da je glavno mesto, hkrati tudi največje slovensko naselje (meri 164 kvadratnih kilometrov) z največ prebivalci, ki jih je na začetku leta bilo več kot 293.000. Po številu prebivalcev ji sledi Maribor (okoli 98.000), skupno pa je ob začetku leta v teh dveh mestih živela skoraj petina (18 odstotkov) prebivalstva Slovenije.

Najmanj prebivalcev

Po drugi strani je imelo 14 naselij le po enega prebivalca, 58 naselij pa nobenega, so navedli.

Najgosteje naseljeno naselje in hkrati tudi najmanjše v Sloveniji je po podatkih Sursa Kerinov Grm. Nahaja se v Mestni občini Krško in meri le 0,04 kvadratnega kilometra oziroma štiri hektarje. V njem je na začetku leta prebival 301 prebivalec. “Če bi bila celotna Slovenija poseljena tako gosto kot ta kraj ter če bi bila naseljiva in naseljena vsa njena površina, bi imela država skoraj 153 milijonov prebivalcev,” so podali kot primerjavo.

Po gostoti poseljenosti mu sledita naselji Piran (5314 prebivalcev na kvadratni kilometer) in Nova Gorica (3709 prebivalcev na kvadratni kilometer).

Kaj pa ulice?

Ulic s hišnimi številkami je 10.271. Najpogostejše ime je Šolska ulica, saj se pojavi 52-krat. Sledijo Prešernova (46), Vrtna (45) in Cankarjeva ulica (44).

Skoraj polovica ulic (49 odstotkov) je po podatkih Sursa poimenovana edinstveno. Največ prebivalcev ima Celovška cesta v Ljubljani, kjer jih je na začetku leta živelo 5271, največ hišnih številk, in sicer 424, pa je na Ižanski cesti, prav tako v prestolnici, so zapisali.