(ODZIV) Dijaške organizacije ostro obsojajo incident z izvodi ustave v Postojni in opozarjajo na pomanjkanje državljanske vzgoje

Piše: STA, P.J.

Dijaška organizacija Slovenije (DOS) in Obalna dijaška skupnost sta ostro obsodili nedavno uničevanje in odmetavanje izvodov ustave v Postojni. Obe organizaciji dogodek vidita predvsem kot resno opozorilo o pomanjkanju državljanske vzgoje v šolskem sistemu in pristojne organe pozivata k nujnim spremembam na tem področju.

Neznani posamezniki so na prvi šolski dan na avtobusni postaji pri Šolskem centru Postojna odvrgli in poškodovali več izvodov ustave. Ministrstvo za izobraževanje je namreč letos vsem prvošolcem in dijakom prvih letnikov razdelilo izvode ustave kot simbolično darilo ob začetku šolskega leta. Fotografije razmetanih knjižic so v javnosti in na družbenih omrežjih hitro sprožile burno razpravo o smiselnosti takšnega obdarovanja.

Predsednik DOS Aleksander Kirar za STA trganje knjig in uničevanje znanja označuje kot izjemno nezrelo ravnanje. Krovna organizacija po njegovih besedah razpolaga z informacijami, da gre zgolj za osamljen primer. Predsednik takšno ravnanje pripisuje predvsem nevednosti in nerazumevanju pomena pravne države, ne pa premišljeni kritiki oblasti.

Krovna dijaška organizacija načelno podpira razdeljevanje izvodov ustave. Kljub temu opozarjajo na nesmiselnost darila brez ustrezne razlage. Večina dijakov je knjižico prejela od razrednikov brez kakršnekoli dodatne razlage ali pogovora. “Cilj ne sme predstavljati zgolj izročitve ustave, ampak dejansko učenje o njenem pomenu. Poznavanje državne ureditve bi moralo postati del stalnega učnega procesa,” je dejal za STA. Predstavniki DOS so o nujni krepitvi državljanske vzgoje prejšnji mesec že razpravljali s predsednikom državnega zbora in ministrico za kulturo.

Obalna dijaška skupnost v pismu ministru za izobraževanje Borutu Rončeviću odločno zavrača zgražanje javnosti nad celotno generacijo na podlagi enega samega incidenta. “Slovenski dijaki vsakodnevno delujejo kot prostovoljci, gasilci, mladi raziskovalci in športniki ter dokazujejo svojo odgovornost do skupnosti,” opozarjajo obalni dijaki. Ustavne kulture po njihovem prepričanju ni mogoče ustvariti zgolj z golo izročitvijo knjižice.

Obalna dijaška skupnost zato poziva predsedstvo DOS k uvrstitvi tega dogodka na prvo jesensko sejo dijaškega parlamenta. Poslanci DOS naj bi del zasedanja namenili spoznavanju temeljnih načel ustavne ureditve in razpravi o primernem odnosu do državnih simbolov in institucij. Dijaška krovna organizacija je to pobudo že podprla in napovedala razpravo na seji čez dobra dva tedna.