(MISEL ZA PRAZNIK) Gospod naj ti podari svoj mir tudi v letu 2026!

Piše: Blagovest.si

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 2,16-21): Tisti čas so pastirji pohiteli v Bêtlehem in našli Marijo, Jožefa in dete, položêno v jasli. Ko so to videli, so pripovedovali, kar jim je bilo rečeno o tem otroku. In vsi, ki so jih poslušali, so se začudili temu, kar so jim povedali pastirji.

Marija pa je vse te besede ohranila in jih premišljevala v svojem srcu. In pastirji so se vrnili ter slavili in hvalili Boga za vse, kar so slišali in videli, tako, kakor jim je bilo povedano. Ko je bilo dopolnjenih osem dni in so dete obrezali, so mu dali ime Jezus, kakor je bil imenovan po angelu, preden je bil spočet v telesu.

Leto 2025 se poslavlja oz. se je že poslovilo. In na tem mestu bi bilo morda dobro, da bi najprej premislili o današnjem prvem berilu, ki je vzeto iz četrte Mojzesove knjige. Govori namreč o Aronovem blagoslovu: »Gospod naj te blagosloví in te váruje. Gospod naj da sijati svoje obličje nad tabo in naj ti bo milostljiv. Gospod naj dvigne svoje obličje nadte in ti podelí mir. Tako naj polagajo moje ime na Izraelove sinove in jih bom blagoslôvil.« (4Mz 6, 22-27) Marsikdo bo te besede prepoznal, ker jih je uporabil tudi sv. Frančišek Asiški v blagoslovu bratu Leonu. V ime Leon je celo narisal križ TAU, pod njega pa glavo. Besedilo se skoraj dobesedno ujema z Aronovim blagoslovom iz 4 Mz 6,24-26, ki so ga v srednjem veku uporabljali le pri posvečevanju klerikov in na veliki četrtek pri odvezi grešnikov. Frančišek ga je torej poznal iz velikonočne liturgije ali pa iz časa, ko je sam sodeloval pri posvečenju. Več o tem si lahko preberete TUKAJ.

»Tako se je dopolnil starodavni tradicionalni judovski blagoslov (4 Mz 6,22-27), med katerim so izraelski duhovniki klicali nad ljudstvo Gospodovo ime. V obliki tri zložnega stiha so trikrat nad vernike klicali sveto Ime, naj jim podeli milost in mir. Ta starodavni obred nakaže zelo pomembno resničnost: da bi lahko ljudje hodili po poti miru, je potrebno, da jih razsvetli Božje obličje in prejmejo v njegovem imenu blagoslov. Z učlovečenjem se je ravno to dokončno uresničilo. Prihod Božjega Sina v naše meso in zgodovino, je prinesel nepreklicen blagoslov, Luč, ki več ne ugasne in ki daje vernikom in ljudem dobre volje možnost ustvariti civilizacijo ljubezni in miru,« je leta 2009 dejal papež Benedikt XVI., ki je prav pred letom dni zaključil svoje zemeljsko potovanje.

Več TUKAJ.