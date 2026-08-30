Ministrica Suzana Lep Šimenko v Monoštru ob jubilejih Društva porabskih slovenskih upokojencev in pevske skupine Rožmarin

Piše: C. R.

Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko se je v Gledališču Monošter udeležila slovesnosti ob 30-letnici Društva porabskih slovenskih upokojencev in 10-letnici delovanja pevske skupine Rožmarin.

Ministrica je društvu in pevski skupini čestitala ob pomembnih jubilejih ter se članicam in članom zahvalila za njihovo dolgoletno predano delo. Poudarila je dragoceno vlogo starejših pri prenašanju slovenskega jezika, spomina, izročila in pripadnosti na mlajše rodove. Prav njihova vztrajnost, znanje in povezanost pomembno prispevajo k živosti slovenske skupnosti v Porabju. Društvu porabskih slovenskih upokojencev je ob tej priložnosti podelila tudi priznanje Urada.

Društvo, ki šteje 98 članov in povezuje porabske slovenske upokojence iz sedmih vasi in središča Porabja, je eden pomembnih stebrov ohranjanja slovenske identitete na Madžarskem. S svojimi jezikovnimi, kulturnimi, kulinaričnimi in medgeneracijskimi dejavnostmi prispeva k ohranjanju slovenskega jezika, kulture, običajev in dediščine v Porabju.

V okviru društva že deset let deluje pevska skupina Rožmarin, ki je nastopila tudi na jubilejni slovesnosti. Njeno delovanje potrjuje, da je pesem pomembna vez med ljudmi, kraji in generacijami ter eden najlepših načinov ohranjanja slovenskega jezika in skupne pripadnosti.

Kulturni program so poleg jubilantov iz pevske skupine Rožmarin oblikovali pevski zbor Dvojezične osnovne šole Števanovci, folklorna skupina Zveze Slovencev na Madžarskem iz Sakalovcev, Porabski trio in skupina Što ma čas iz Murske Sobote, Trio Vetrnica Kulturnega društva Odpev ter pevca Andrej in Zdenka. Slovesnost je bila hkrati del tradicionalnega letnega srečanja s partnerskimi organizacijami iz Slovenije, ki že vrsto let krepi čezmejne prijateljske in kulturne vezi.

V Hotelu Lipa je bila na ogled tudi razstava ročnih del članov Društva porabskih slovenskih upokojencev. Razstava je predstavila ustvarjalnost članov ter znanja in spretnosti, s katerimi ohranjajo in prenašajo bogato kulturno dediščino Porabja.