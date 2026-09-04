Logar na obisku v Srbiji

Piše: STA; P. J.

V Srbiji se na delovnem obisku mudi gospodarski minister Anže Logar. Namen obiska je nadaljnja krepitev gospodarskega sodelovanja z največjo od nekdanjih jugoslovanskih republik. Posebna pozornost je namenjena sodelovanju Slovenije na specializirani svetovni razstavi Expo 2027 v Beogradu.

Gospodarsko sodelovanje s Srbijo je za Slovenijo po navedbah ministrstva za gospodarstvo, delo in šport izjemno pomembno tako z vidika blagovne in storitvene menjave kot tudi investicijskih vlaganj. Lani je tako blagovna menjava med Slovenijo in Srbijo dosegla skoraj 2,1 milijarde evrov, s čimer se je država uvrstila na 12. mesto med najpomembnejšimi slovenskimi trgovinskimi partnericami. Približno toliko je bilo ob koncu leta 2025 tudi slovenskih naložb v Srbiji.

Namen delovnega obiska je nadaljnja krepitev gospodarskega sodelovanja med državama, ki ga po besedah ministrstva zaznamujejo zgodovinsko sorodne razvojne poti in tesne povezave, ter identifikacija novih priložnosti za poglobitev odnosov. Te ministrstvo vidi na področjih komunalne infrastrukture, varstva okolja, krožnega gospodarstva, obnovljivih virov energije in digitalnih tehnologij, pa tudi pri digitalizaciji javne uprave, trajnostnem razvoju, železniški infrastrukturi, biotehnologiji, umetni inteligenci ter ravnanju z odpadki in odpadnimi vodami.

Posebna pozornost je namenjena podpisu pogodbe o sodelovanju Slovenije na specializirani svetovni razstavi Expo 2027 v Beogradu. V imenu Slovenije bo pogodbo podpisala generalna komisarka Slovenije za Expo 2027 Saša Lavrič.

V okviru obiska sta danes predvideni tudi dvostranski srečanji z ministrico za delo, zaposlovanje, veterane in socialne zadeve Milico Đurđević Stamenkovski ter ministrico za notranjo in zunanjo trgovino Jagodo Lazarević.