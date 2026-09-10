Kmetom za odpravo škode po lanski pozebi 4,45 milijona evrov pomoči

Piše: STA; P.J.

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je izdala odločbe za izplačilo državne pomoči za odpravo posledic škode v kmetijstvu zaradi lanske pozebe. Izdala jih je 280 v skupni višini 4,45 milijona evrov. Kot so pojasnili na ministrstvu, so bili podatki prevzeti iz elektronske zbirke podatkov Ajda, ki jo vodi Uprava RS za zaščito in reševanje.

Postopek dodelitve finančne pomoči so izvedli skladno s programom odprave posledic škode v kmetijstvu zaradi pozebe leta 2025, ki ga je vlada sprejela 26. junija letos.

Po programu so do državne pomoči upravičene poškodovane površine, ocenjene s stopnjo poškodovanosti 80 odstotkov ali več, so sporočili iz ministrstva za kmetijstvo.

Odločbe o odobritvi državne pomoči je agencija že poslala vsem upravičencem, ki izpolnjujejo pogoje iz programa. Skupno je bilo izdanih 280 odločb o odobreni državni pomoči v skupni vrednosti 4,45 milijona evrov, sredstva pa bodo upravičencem nakazana najkasneje do konca prihodnjega tedna na njihove transakcijske račune.

V prihodnjih dneh bo Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja izdala še 189 odločb oškodovancem, ki ne izpolnjujejo pogojev za dodelitev državne pomoči.