Glavna obnovitvena dela med Slovenskimi Konjicami in Dramljami zaključena predčasno

Piše: C. R.

Na štajerski avtocesti A1 med Slovenskimi Konjicami in Dramljami se predčasno zaključujejo glavna dela v okviru ene najzahtevnejših obnov avtocestne infrastrukture v Sloveniji. Pred prvim šolskim dnem bo na odseku ponovno vzpostavljen promet po obeh smernih voziščih, z dvema prometnima pasovoma v vsako smer.

Glavna gradbena dela druge, zaključne faze obsežne obnove so stekla v prvi polovici junija. Smerno vozišče proti Mariboru je bilo zaprto za promet, ves promet pa je bil preusmerjen na lani obnovljeno smerno vozišče proti Ljubljani, kjer je potekal po enem prometnem pasu v vsako smer.

Takšna prometna ureditev je bila zaradi tehničnih značilnosti odseka, ki poteka tudi skozi predora Pletovarje in Golo rebro, nujna. Večjega števila začasnih prometnih pasov na tem območju ni bilo mogoče zagotoviti. Najzahtevnejša faza obnove je bila zato načrtovana v poletnih mesecih, ko je zaradi počitnic in dopustov manj dnevnih migracij. Kot najprimernejše obdobje za takšno organizacijo del ga je opredelila tudi prometna analiza Prometno-tehniškega inštituta Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani.

Z intenzivno organizacijo del do krajše zapore

Dela na odseku so v zaključni fazi. Glavnina gradbenih del na trasi, premostitvenih objektih in v predorih je izvedena, zaključujejo se dela na vozišču in premostitvenih objektih, nameščanje prometne opreme ter elektrostrojne inštalacije in predorska oprema.

Z optimizacijo posameznih faz in organizacijo del, ki so potekala tudi ponoči ter ob nekaterih koncih tedna, je bilo mogoče skrajšati obdobje najzahtevnejše prometne ureditve. Glavna obnovitvena dela se tako zaključujejo pred predvidenim rokom.

Do sprostitve prometa bodo izvedene tudi vse meritve in osnovna testiranja, potrebna za varno ponovno vzpostavitev prometa na obnovljenem smernem vozišču.

Na priključku Slovenske Konjice je bil 19. avgusta že ponovno odprt izvoz z avtoceste iz smeri Celja, skupaj s sprostitvijo prometa na obnovljenem smernem vozišču pa bo ponovno odprt tudi uvoz na avtocesto proti Celju.

Celovita obnova 13 kilometrov avtoceste in obeh predorov ter viaduktov

Obnova odseka Slovenske Konjice–Dramlje je bistveno obsežnejša od same prenove vozišča. Zajema približno 13 kilometrov smernih vozišč avtoceste proti Ljubljani in Mariboru, posodobitev odvodnjavanja in notranjih oblog predorov Pletovarje in Golo rebro ter vzpostavitev prisilnega prezračevanja v vseh predorskih ceveh.

V predorih so bile urejene ubežne poti skozi obstoječa prečnika, zamenjani nizkonapetostna oprema in nadzorno-krmilni sistem. Obnova vključuje tudi sanacijo viaduktov in mostov, med drugim objektov Škedenj I, Škedenj II in Grapa, ter postavitev novih protihrupnih ograj na izpostavljenih lokacijah.

Osnovna pogodbena vrednost projekta je znašala 61,64 milijona EUR brez DDV. Zaradi dodatnih in spremenjenih del, povezanih predvsem z dejanskim stanjem objektov in prilagoditvami projektnih rešitev, je bil junija 2026 sklenjen aneks št. 1 v vrednosti 2,42 milijona EUR brez DDV, tako da trenutna pogodbena vrednost znaša 64,07 milijona EUR brez DDV. Projekt se v celoti financira iz lastnih sredstev DARS, brez uporabe kreditov. Končna pogodbena vrednost bo znana po zaključku vseh del.

Septembra še zaključna dela in končna testiranja

Ponovna vzpostavitev prometa po obeh smernih voziščih še ne pomeni, da bodo na odseku takoj odpravljeni vsi elementi začasne prometne ureditve. Na smernem vozišču proti Ljubljani bo sprva veljala omejitev hitrosti 60 km/h, saj bo med voznim in prehitevalnim pasom ostala začasna varnostna ograja. Ta bo omogočala izvedbo zaključnih del v sredinskem ločilnem pasu, ki jih zaradi trenutnega dvosmernega poteka prometa po eni polovici avtoceste ni mogoče izvesti že v času sedanje prometne ureditve.

Septembra so zato predvidene še posamezne zapore smernega vozišča proti Ljubljani, praviloma ob koncih tedna in v času manjših prometnih obremenitev. V času teh zapor bo promet v smeri proti Ljubljani preusmerjen na vzporedno regionalno cesto, medtem ko bo v smeri proti Mariboru še naprej potekal po avtocesti. V okviru zaključnih aktivnosti bodo izvedena tudi končna testiranja novo vgrajene elektrostrojne opreme. Načrtovana je še ena popolna zapora avtoceste v obeh smereh zaradi izvedbe simulacijskega preizkusa požara v obnovljenih predorih. O vseh predvidenih zaporah bodo uporabniki pravočasno obveščeni.

DARS se ob zaključku najzahtevnejše faze obnove zahvaljuje uporabnikom avtoceste, prebivalcem lokalnih skupnosti in vsem drugim deležnikom za potrpežljivost in razumevanje v času izvajanja del.