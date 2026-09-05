Finance: V torek možna nova rekordna cena dizla

Piše: C. R., STA

Če vlada ne bo spremenila formule za določanje cen, voznike v torek najverjetneje čaka zvišanje cen dizla za 14 centov, s čimer bi ta dosegel novo rekordno vrednost, cena 95-oktanskega bencina pa bi se lahko zvišala za približno pet centov, so izračunali na spletnem portalu Finance. Občutno naj bi se podražilo tudi kurilno olje.

Na naftnih trgih se je smer v minulem tednu obrnila občutno navzgor. Brent je petkovo trgovanje končal pri 96,28 dolarja za 159-litrski sod, kar je 7,6 odstotka več kot teden prej, so spomnili na Financah.

Po njihovem izračunu se bo tako v torek bencin na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest podražil za približno pet centov na okoli 1,67 evra za liter. Dizel bi se medtem lahko podražil za približno 14 centov na okoli 1,95 evra za liter. S tem bi padel rekord iz prejšnjega tedna, ko je cena dizla dosegla 1,903 evra.

Občutno podražitev napovedujejo tudi za kurilno olje. To bi se lahko s torkom podražilo za približno 13 centov na 1,55 evra za liter.

Na Financah so ob tem zapisali, da gibanja surove nafte tokrat pojasnijo le del pričakovane podražitve dizla. Precej večji pritisk prihaja s trga srednjih destilatov, med katere sodijo dizel, kurilno olje in gorivo za reaktivna letala.

Pri tem povzemajo poročanje časnika Financial Times, da je veleprodajna cena dizla v južni Evropi dosegla najvišji razkorak do cene surove nafte v zgodovini. Ponudbo omejuje več dejavnikov. Rusija je po ukrajinskih napadih na njene rafinerije prepoved izvoza dizla podaljšala do konca septembra, dobave naftnih derivatov z Bližnjega vzhoda ostajajo motene, azijske rafinerije pa izvozijo manj goriva kot običajno, so našteli pri Financah.

To po navedbah portala tudi pojasni, zakaj sta se dizel in kurilno olje na mediteranskem trgu podražila precej bolj kot bencin.

Na Financah so ob tem poudarili, da pri kurilnem olju niso upoštevali znižanja trošarine, o kateri je bilo v zadnjih dneh veliko govora.

Vlada je namreč v četrtek potrdila predlog novele zakona o trošarinah, ki predvideva znižanje trošarine na ekstra lahko kurilno olje, ki se v Sloveniji uporablja tudi kot gorivo za kmetijstvo. Ob tem je kurilno olje dodala v vlogo Evropski komisiji za znižanje trošarin nekaterih energentov pod najnižjo raven obdavčitve v EU.

Novela bi glede na predlog trošarino na ekstra lahko kurilno olje znižala s sedanjih 157,50 evra na 42 evrov za 1000 litrov goriva. To bo vladi omogočilo znižanje trošarine za to gorivo z uredbo do 21 evrov za 1000 litrov goriva, kar predstavlja trenutno veljavno najnižjo raven trošarine za ekstra lahko kurilno olje v skladu z direktivo EU.