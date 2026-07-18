Asta Vrečko zaradi Fotopuba spet izgubila živce! Tokrat se je spravila na Mojco Škrinjar

Piše: C. R. (Nova24tv)

Nekdanja ministrica za kulturo Asta Vrečko je zelo občutljiva, če nekdo omeni njej dobro znani razvpiti in razvpiti Fotopub. Tokrat se je spravila na državno sekretarko na ministrstvu za izobraževanje Mojco Škrinjar.

Škrinjarjeva je komentirala posnetek posnetek, ki ga je objavila stranka Levica. V njem voditelj televizije POP TV Uroš Slak sprašuje Luko Mesca, kakšen bo njegov slogan pri kandidaturi za župana Ljubljane. Mesec odgovori, da Ljubljana, »ki si jo lahko privoščimo«. Škrinjarjeva pa je na svojem profilu dodala: »Sedež županstva pa bo v Fotopubu?«

Očitno je to spravilo iz ravnotežja Vrečkovo, ki je Škrinjarjevi napisala, naj ne pozabi, da je državna sekretarka in naj ne širi laži.

Mojca Škrinjar ji je odpisala: “Pazite, kaj govorite. Če izustite zgolj eno samo, samcato besedo: Fotopub, je to žalitev za Levico. Tega pa še v totalitaristični Jugi ni bilo… pa najbrž tudi v Sovjetski zvezi ne.”

Spomnimo. Vrečkova je že večkrat zagrozila s tožbami vsakumu, ki bi njo in stranko Levica povezoval s Fotopubom, čeprav obstajajo fotografije, ki prikazujejo vodilne iz Levice, kako se družijo s sprevrženim vodilnim kluba – Dušanom Smodejem.

Fotopub je postal znan po sprevrženih »umetniških performansih« in po pričevanjih mladoletnih deklet, ki trdijo, da so bile v kleti Fotopuba priklenjene na radiator in nato posiljene.