(PREJELI SMO) Teden vzgoje 2026: Vera in vzgoja

Piše: DKPS

V Galeriji Družina je v četrtek, 31. avgusta, potekala novinarska konferenca ob predstavitvi letošnjega Tedna vzgoje, ki ga v sodelovanju s Komisijo za šolstvo pri Slovenski škofovski konferenci in Slovenskim katehetskim uradom, pripravlja Društvo katoliških pedagogov Slovenije (DKPS).

Gradivo z naslovom Vera in vzgoja, prinaša prispevke pedagogov iz škofije Murska Sobota, njihovega škofa Janeza Kozinca, ter Slovenskega katehetskega urada. Govorijo o konkretnih spodbudah, kako nam vera pomaga pri vzgojno izobraževalnem procesu. Za vsak dan tedna vzgoje, ki bo potekal od 1. do 7. septembra, so pripravljene tudi prošnje, ki s svojimi nameni pokrivajo vse ravni vzgoje in izobraževanja, gradivu pa je dodan predlog molitve za blagoslov šolskih torb in šolskega leta.

Na novinarski konferenci je zbrane pozdravila predsednica DKPS Helena Kregar, ki je opozorila na pomen tedna vzgoje. Ljubljanski pomožni škof dr. Anton Jamnik, predsednik Komisije za šolstvo pri Slovenski škofovski konferenci je spregovoril o pomembnosti religioznih vsebin v šolskem kurikulumu in o pomenu osebne vere pri delu pedagogov. Dr. Silvo Šinkovec, duhovni asistent društva in urednik revije Vzgoja pa je izpostavil, da je vera nekakšen oporni steber, ki velikokrat pomaga tako staršem kot tudi učiteljem.