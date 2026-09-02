(PREJELI SMO) Odstop direktorice ZD Ljubljana prihaja bistveno prepozno

Piše: dr. Tina Bregant

Izjava mestne svetnice v Ljubljani in predsednice SLS dr. Tine Bregant ob odstopu direktorice Zdravstvenega doma Ljubljana prof. dr. Antonije Poplas Susič

Odstop direktorice ZD Ljubljana prihaja bistveno prepozno za vse bolnike, ki so v Ljubljani v preteklih letih ostali brez osebnega zdravnika ali pediatra za svoje otroke. Na slabe razmere tako za zaposlene kot za bolnike, opredeljene pri zdravnikih v ZD Ljubljana, smo zaman opozarjali več let. Kot mestna svetnica MOL sem v zadnjem mandatu skupaj s kolegi opozarjala na množične odhode zdravstvenega kadra in nevzdržne pogoje za bolnike.

Mestni svetniki smo se v iskreni želji po reševanju problematike udeležili tudi obiska Ministrstva za zdravje. Vodstvo MOL opozorilom, ki so prihajala celo z ministrstva prejšnje vlade, ni prisluhnilo. Bistvenih sprememb za bolnike in zaposlene v ZD Ljubljana nismo zaznali vse od trenutka, ko so pred ZD Bežigrad ljudje v zgodnjih jutranjih urah stali na mrazu in z berglami, da bi prišli do osebnega zdravnika, pa do dneva v tednu, ki naj bi ga zdravstveni delavci namenili birokratskim opravilom.

Na prvi izredni seji Mestnega sveta MOL, ki smo jo zahtevali na mojo pobudo in so jo so-podpisali vsi člani opozicije, smo z izredno točko dnevnega reda jasno predstavili razsežnosti krize in predlagali celovit paket konkretnih ukrepov:

pogovore in mediacije z vsemi zdravniki, medicinskimi sestrami in terapevti, ki so zapustili ZDL, z namenom njihove vrnitve;

uvedbo informacijsko-administrativnih centrov in razbremenitev zdravnikov ter zdravstvenih delavcev administrativnih opravil (bolniški staleži, recepti, naročilnice);

telemedicinske storitve za lažji dostop starejših neposredno od doma;

kadrovska stanovanja Javnega stanovanjskega sklada ter štipendije za študente medicine in zdravstvene nege ter specializante primarne ravni družinske medicine, pediatrije ter ginekologije in porodništva;

zagotovitev parkirnih mest za zdravstveno osebje – vprašanje, ki je z uveljavitvijo plačljivih parkirišč in nočnih režimov postalo še bolj pereče za vse tiste, ki v nočnih izmenah rešujejo življenja.

Izredno sejo s to perečo problematiko, predvsem pa to točko, so mestni svetniki Svobode in Liste Zorana Jankovića zaradi svoje številčnosti obravnavali povsem ignorantsko. Niso bili pripravljeni prisluhniti problematiki, kaj šele rešitvam za meščanke in meščane. Čeprav so bila moja opozorila, svetniška vprašanja in pobude sprva zavrnjeni z izgovorom, da »papir vse prenese«, je mestna oblast kasneje del teh predlogov (kot sta štipendiranje in delno reševanje stanovanjske problematike) le sprejela. To dokazuje, da so bile rešitve ves čas na mizi, a je manjkala politična volja za njihovo pravočasno in celovito uveljavitev. Žal je sistem dela v ZD Ljubljana v teh letih ignoriranja postal skoraj neobvladljiv in zdaj zahteva korenito reorganizacijo.

Vodstvo je ZD Ljubljana pripeljalo tako daleč, da so rešitve zdaj še bolj kompleksne in težavne. Nesprejemljivo ostaja dejstvo, da je vodstvo zavoda v obdobjih največjega kadrovskega osipa in sistemskega razpada prejemalo celo nagrade za delovno uspešnost. Za stanje v ZDL tako ni odgovorna le (nekdanja) direktorica, temveč tudi Svet zavoda ZD Ljubljana, kjer kar pet članov imenuje ustanovitelj, torej Mestna občina Ljubljana. Župan Zoran Janković, ki je takšno vodenje vseskozi branil, ga politično ščitil ter ignoriral pozive k prevzemu odgovornosti, je s tem nase prevzel tudi odgovornost za poslovanje in delo direktorice.

Porazno sliko vodenja javnega zavoda kažejo žal tudi današnji podatki na spletnih straneh ZD Ljubljana, kjer za predšolske otroke še vedno ni prostega pediatra, ki bi opredeljeval nove bolnike. Mlade družine z dojenčki so prisiljene iskati pediatre zunaj svojega mesta, kar poleg pomanjkanja dostopnih stanovanj za mlade zelo jasno sporoča, da prestolnica za mlade družine ni več prijazno okolje.

V luči prihajajočih lokalnih volitev se ne moremo znebiti občutka, da je pričakovani odstop direktorice ZD Ljubljana zgolj preračunljiv politični manever. Z njim poskušajo izbrisati dolgoletne napake in odgovornost župana, vodstva MOL ter vodstva ZD Ljubljana, novemu vodstvu pa vnaprej ponuditi izgovor, da stanja v nekaj tednih do volitev ni mogoče sanirati.

Ljubljančanke in Ljubljančani tako kot ostali državljani plačujemo prispevke za zdravstveno oskrbo. Pravica do zdravstvenega varstva nam je zagotovljena v 51. členu Ustave. Tudi v Ljubljani si zaslužimo dostopno in kakovostno primarno zdravstvo, zdravstveni delavci v zdravstvenem domu pa spoštljivo, nestrupeno delovno okolje z ustreznimi pogoji za delo. Zato je nujno drugačno vodstvo: ne le na ravni zdravstvenega doma, pač pa tudi na ravni Sveta zavoda in Mestne občine Ljubljana.