(PREJELI SMO) Ob dnevu odprtih vrat na SCNR (+VIDEO)

Piše: SCNR

Še enkrat se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nas pred mesecem dni obiskali na dnevu odprtih vrat na Študijskem centru za narodno spravo. Veseli smo bili vašega obiska!

Vse, ki se nam takrat niste uspeli pridružiti, vabimo k ogledu posnetka, v katerem predstavljamo dogajanje in vsebine, ki so bile obiskovalcem na voljo. Predstavili smo delovanje SCNR, naše projekte, publikacije ter raziskovalno dejavnost.

Obiskovalci so si lahko ogledali razstavo Skozi čas preizkušenj, ki predstavlja življenjsko zgodbo politične zapornice Jelke Mrak Dolinar. Na ogled je bila tudi spremljevalna razstava iz zapuščine notarja Josipa Lesarja, ki prispeva k ohranjanju zgodovinskega gradiva ter spomina na življenjske poti posameznikov.

Predvajana so bila pričevanja iz projekta Nazaj v Slovenijo, predstavljene pa so bile tudi najnovejše publikacije SCNR. Dogodek sta dopolnjevala promocijska ponudba publikacij SCNR in spletni knjižni sejem.

Vabljeni k ogledu posnetka: